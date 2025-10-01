Росія продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками. Увечері 1 жовтня у Конотопі чутно десятки вибухів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Конотопа Артема Семеніхіна.

Що відомо про атаку на Конотоп?

У середу, 1 жовтня, на Конотоп, що на Сумщині, летіли десятки ворожих БпЛА.

Декілька груп ворожих БпЛА на сході Чернігівщини та на межі з Сумщиною курсом на південь,

– написали в Повітряних силах ЗСУ.

Потім ПС повідомили, що ворожі БпЛА на Сумщині прямують на Конотоп.

О 18:17 у місті чули вибухи. Ще один – пролунав близько о 18:21 та о 18:24. Згодом мер Конотопа повідомив про три безпілотники над містом.

Після цього повідомлення у Конотопі місцеві почули ще два вибухи о 18:27. Проте над містом фіксується ще щонайменше два БпЛА ворога, повідомив Семеніхін.

Моніторингові канали пишуть, що на місто можуть прямувати ще приблизно 10 дронів. За кілька хвилин, знову вибух у місті.

Ще низка вибухів пролунала близько 18:47.

Атака на місто триває. Мер Семеніхін повідомив, що місцеві могли чути кілька вибухів після 18:53.

Варто залишатись в укриттях до відбою тривоги у вашому регіоні. Мер додав, що після того, як загроза ударів мине, штаб з ліквідації наслідків буде розгорнуто у місті.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак – читайте в нашому телеграм-каналі.

Росія систематично атакує Суми та область