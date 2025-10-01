Укр Рус
Конотоп під атакою ворожих БпЛА: у місті лунають вибухи
1 жовтня, 18:18
Конотоп під атакою ворожих БпЛА: у місті лунають вибухи

Дарія Черниш
Основні тези
  • Ворожі безпілотники атакували Конотоп, у місті пролунала серія вибухів.
  • На місто летіло кілька груп ворожих дронів.

Росія продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками. Увечері 1 жовтня у Конотопі чутно десятки вибухів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Конотопа Артема Семеніхіна.

Що відомо про атаку на Конотоп?

У середу, 1 жовтня, на Конотоп, що на Сумщині, летіли десятки ворожих БпЛА.

Декілька груп ворожих БпЛА на сході Чернігівщини та на межі з Сумщиною курсом на південь,
– написали в Повітряних силах ЗСУ.

Потім ПС повідомили, що ворожі БпЛА на Сумщині прямують на Конотоп.

О 18:17 у місті чули вибухи. Ще один – пролунав близько о 18:21 та о 18:24. Згодом мер Конотопа повідомив про три безпілотники над містом.

Після цього повідомлення у Конотопі місцеві почули ще два вибухи о 18:27. Проте над містом фіксується ще щонайменше два БпЛА ворога, повідомив Семеніхін.

Моніторингові канали пишуть, що на місто можуть прямувати ще приблизно 10 дронів. За кілька хвилин, знову вибух у місті.

Ще низка вибухів пролунала близько 18:47. 

Атака на місто триває. Мер Семеніхін повідомив, що місцеві могли чути кілька вибухів після 18:53.

Варто залишатись в укриттях до відбою тривоги у вашому регіоні. Мер додав, що після того, як загроза ударів мине, штаб з ліквідації наслідків буде розгорнуто у місті.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак – читайте в нашому телеграм-каналі.

Росія систематично атакує Суми та область

  • 1 жовтня впродовж дня у Сумах лунали вибухи. На місто летіли групи ворожих безпілотників. Після чергових вибухів місто та область були частково зеструмлені.

  • У Сумах 30 вересня російський дрон поцілив у житловий будинок. За попередніми даними, минулося без постраждалих.