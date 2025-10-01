Конотоп під атакою ворожих БпЛА: у місті лунають вибухи
- Ворожі безпілотники атакували Конотоп, у місті пролунала серія вибухів.
- На місто летіло кілька груп ворожих дронів.
Росія продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками. Увечері 1 жовтня у Конотопі чутно десятки вибухів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Конотопа Артема Семеніхіна.
Що відомо про атаку на Конотоп?
У середу, 1 жовтня, на Конотоп, що на Сумщині, летіли десятки ворожих БпЛА.
Декілька груп ворожих БпЛА на сході Чернігівщини та на межі з Сумщиною курсом на південь,
– написали в Повітряних силах ЗСУ.
Потім ПС повідомили, що ворожі БпЛА на Сумщині прямують на Конотоп.
О 18:17 у місті чули вибухи. Ще один – пролунав близько о 18:21 та о 18:24. Згодом мер Конотопа повідомив про три безпілотники над містом.
Після цього повідомлення у Конотопі місцеві почули ще два вибухи о 18:27. Проте над містом фіксується ще щонайменше два БпЛА ворога, повідомив Семеніхін.
Моніторингові канали пишуть, що на місто можуть прямувати ще приблизно 10 дронів. За кілька хвилин, знову вибух у місті.
Ще низка вибухів пролунала близько 18:47.
Атака на місто триває. Мер Семеніхін повідомив, що місцеві могли чути кілька вибухів після 18:53.
Варто залишатись в укриттях до відбою тривоги у вашому регіоні. Мер додав, що після того, як загроза ударів мине, штаб з ліквідації наслідків буде розгорнуто у місті.
Росія систематично атакує Суми та область
1 жовтня впродовж дня у Сумах лунали вибухи. На місто летіли групи ворожих безпілотників. Після чергових вибухів місто та область були частково зеструмлені.
У Сумах 30 вересня російський дрон поцілив у житловий будинок. За попередніми даними, минулося без постраждалих.