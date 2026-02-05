Россия планирует захватить Константиновку, используя "Покровскую тактику", – ISW

Российские войска усиливают свою кампанию на поле боя в районе Константиновка-Дружковка. Они мечтают захватить город, используя тактику в Покровске.

О будущей тактике россиян сообщили в ISW.

Как Россия планирует захватить Константиновку?

Российские войска, вероятно, пытаются воспроизвести тактику, которую ранее успешно применяли в Покровске и на востоке Запорожской области.

На Покровском направлении они наносили удары по транспортной инфраструктуре и других целях в тылу Украины на расстоянии примерно 25-100 километров, включая дороги, железные дороги и мосты, поддерживающие работу украинских контрольно-пропускных пунктов.

Кроме того, российские войска пытались поражать операторов беспилотников, чтобы ослабить оборону Украины и создать бреши в "стене беспилотников".

Оккупанты месяцами проводили кампании по воздушному прерыванию поля боя, чтобы создать условия для усиленных наступательных операций на Покровском и Гуляйпольском направлениях, что в конце концов позволило России продвигаться на этих территориях осенью 2025 года.

Российские войска беспилотных систем уже сформировали семь полков, 25 батальонов, одну дивизию и три отряда.

Какая сейчас ситуация в Константиновке?