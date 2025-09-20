В Украину пытались завезти контрабандную партию iPhone 17 и iPhone 17 Pro Max. Перевозчики говорили, что везут более 40 телефонов для собственного пользования. На другом КПП телефонов обнаружили значительно больше.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Какую контрабанду обнаружили украинские таможенники?

Вечером в пятницу, 19 сентября, на Закарпатье пытались незаконно завезти партию новых телефонов Apple. Пограничники Чопского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку перевозки контрабанды. Гаджеты перевозили в двух транспортных средствах на пункте пропуска "Ужгород".

Пограничники остановили микроавтобус Mercedes и легковой автомобиль Subaru на украинской регистрации. В багажниках находились 29 штук iPhone 17 Pro Max. Жители Закарпатья их завозили якобы для собственного пользования.

На границе с Украиной обнаружили контрабанду iPhone / Фото Западного регионального управления Госпогранслужбы

На том же направлении обнаружили 20 iPhone 17, которые не были заявлены к таможенному контролю. Товары были упакованы и располагались среди личных вещей пассажиров. Гаджеты перевозил украинец из Австрии. Он выбрал полосу движения "зеленый коридор", которой движутся авто без вещей, обязательных для декларирования и налогообложения таможенными платежами.

Однако выяснилось, что стоимость обнаруженных товаров была выше разрешенной нормы. На водителя составили протокол о нарушении таможенных правил, а телефоны изъяли.

20 сентября на пункте пропуска "Шегини – Медика" на границе с Польшей обнаружили контрабанду на 6 миллионов гривен. Микроавтобусом незаконно пытались ввезти в Украину 148 iPhone под видом "личных вещей". 41-летний мужчина со Львовщины и 43-летний житель Буковины не указали гаджеты в декларациях. Их обнаружили во время сканирования авто. Некоторые телефоны были скрыты в специально оборудованном "тайнике".

Крупная партия телефонов была изъята в "Шегинях" / Фото Госпогранслужбы

iPhone 17 скоро будут продавать в Украине