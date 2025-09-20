Через 10 дней после мировой презентации: в Украину контрабандой хотели ввезти сотню iPhone 17
- На Закарпатье обнаружили контрабанду iPhone 17 и iPhone 17 Pro Max на пункте пропуска "Ужгород", где граждане пытались ввезти их как личные вещи.
- На пункте пропуска "Шегини – Медика" с Польшей обнаружили более 140 iPhone, которые пытались ввезти под видом личных вещей.
В Украину пытались завезти контрабандную партию iPhone 17 и iPhone 17 Pro Max. Перевозчики говорили, что везут более 40 телефонов для собственного пользования. На другом КПП телефонов обнаружили значительно больше.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Какую контрабанду обнаружили украинские таможенники?
Вечером в пятницу, 19 сентября, на Закарпатье пытались незаконно завезти партию новых телефонов Apple. Пограничники Чопского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку перевозки контрабанды. Гаджеты перевозили в двух транспортных средствах на пункте пропуска "Ужгород".
Пограничники остановили микроавтобус Mercedes и легковой автомобиль Subaru на украинской регистрации. В багажниках находились 29 штук iPhone 17 Pro Max. Жители Закарпатья их завозили якобы для собственного пользования.
На границе с Украиной обнаружили контрабанду iPhone / Фото Западного регионального управления Госпогранслужбы
На том же направлении обнаружили 20 iPhone 17, которые не были заявлены к таможенному контролю. Товары были упакованы и располагались среди личных вещей пассажиров. Гаджеты перевозил украинец из Австрии. Он выбрал полосу движения "зеленый коридор", которой движутся авто без вещей, обязательных для декларирования и налогообложения таможенными платежами.
Однако выяснилось, что стоимость обнаруженных товаров была выше разрешенной нормы. На водителя составили протокол о нарушении таможенных правил, а телефоны изъяли.
20 сентября на пункте пропуска "Шегини – Медика" на границе с Польшей обнаружили контрабанду на 6 миллионов гривен. Микроавтобусом незаконно пытались ввезти в Украину 148 iPhone под видом "личных вещей". 41-летний мужчина со Львовщины и 43-летний житель Буковины не указали гаджеты в декларациях. Их обнаружили во время сканирования авто. Некоторые телефоны были скрыты в специально оборудованном "тайнике".
Крупная партия телефонов была изъята в "Шегинях" / Фото Госпогранслужбы
iPhone 17 скоро будут продавать в Украине
9 сентября Apple презентовала 17 серию iPhone. Официальные партнеры Apple в Украине уже открыли предварительные заказы, продавать телефоны в магазинах начнут 26 сентября. Цены на эту модель стартуют от 49 799 гривен за iPhone 17 256 ГБ до 112 999 гривен за iPhone 17 Pro Max 2 ТБ.
Не успели Apple выпустить телефоны, как на OLX появилось шуточное объявление о продаже iPhone 17 Pro Max за 150 000 гривен. Предположительно, пользователь таким образом хотел просто привлечь к себе внимание и не имел целью мошенничества.
Сеть COMFY сообщила, что большинство предзаказов есть на модели Pro и Pro Max. Такой спрос может вызвать дефицит этих гаджетов в первые 4-6 недель после начала продаж.