В Україну намагалися завезти контрабандну партію iPhone 17 та iPhone 17 Pro Max. Перевізники говорили, що везуть понад 40 телефонів для власного користування. На іншому КПП телефонів виявили значно більше.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Яку контрабанду виявили українські митники?

Увечері в п'ятницю, 19 вересня, на Закарпатті намагалися незаконно завезти партію нових телефонів Apple. Прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками митниці зупинили спробу перевезення контрабанди: ґаджети перевозили у двох транспортних засобах на пункті пропуску "Ужгород".

Прикордонники зупинили мікроавтобус Mercedes та легковий автомобіль Subaru на українській реєстрації. У багажниках було 29 штук iPhone 17 Pro Max. Жителі Закарпаття їх завозили начебто для власного користування.

На кордоні з Україною виявили контрабанду iPhone / Фото Західного регіонального управління Держприкордонслужби

На тому ж напрямку виявили 20 iPhone 17, що не були заявлені до митного контролю. Товари були запаковані та розташовувалися серед особистих речей пасажирів. Українець перевозив ґаджети з Австрії. Він обрав смугу руху "зелений коридор", якою рухаються авто без речей, обовʼязкових для декларування та оподаткування митними платежами.

Однак з'ясувалося, що вартість виявлених товарів була вищою за дозволену норму. На водія склали протокол про порушення митних правил, а телефони вилучили.

20 вересня на пункті пропуску "Шегині – Медика" на кордоні з Польщею виявили контрабанду на 6 мільйонів гривень. Мікроавтобусом незаконно намагалися ввезти в Україну 148 iPhone під виглядом "особистих речей". 41-річний чоловік зі Львівщини та 43-річний житель Буковини не вказали ґаджети в деклараціях. Їх виявили під час сканування авто. Деякі телефони були приховані у спеціально облаштованому "тайнику".

Велика партія телефонів була вилучена в "Шегинях" / Фото Держприкордонслужби

iPhone 17 скоро продаватимуть в Україні