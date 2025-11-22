ВСУ проводят контрнаступательные действия на границе между Днепропетровщиной и Донетчиной, – Зеленский

Украинские военные осуществляют контрнаступательные мероприятия на границе между Днепропетровской и Донецкой областей для защиты собственных позиций.

Соответствующую информацию в субботу, 22 ноября, обнародовал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его обращение.

Какая ситуация на границе областей?

Президент сообщил, что заслушал доклад Александра Сырского о текущей ситуации на фронте, российских дезинформационных операциях и намерениях. Самое сложное, по его словам, на Покровском направлении.

Владимир Зеленский также отметил, что по территории всего соответствующего участка расположено большое количество российских сил, численность которых достигает более 150 тысяч человек, которые ежедневно продолжают там десятки штурмов.

Больше всего атак именно там, много месяцев уже это продолжается, и важно, что наши воины, наши подразделения уничтожают оккупанта. Проводим контрнаступательные действия. Также на границе между Днепропетровщиной и Донетчиной защищаем позиции,

– заявил президент.

Он добавил, что украинские силы также пытаются защитить позиции в Харьковской и Запорожской областях. Сейчас прилагают все возможные усилия для стабилизации ситуации на Ореховском и Гуляйпольском направлениях.

О чем еще сообщил Зеленский?