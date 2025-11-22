Больше всего российских атак произошло на Покровском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Смотрите также Минус более 1100 оккупантов, танки, артсистемы и ПВО: потери врага на 22 ноября
Что происходит на фронте 22 ноября?
На Северо-Слобожанском і Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений, враг совершил 118 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Синельниково, Волчанска и в направлениях Колодязного, Двуречанского и Кутьковки.
Враг наступает на Синельниково: смотрите на карте
На Купянском направлении за сутки произошло 6 атак оккупантов возле Петропавловки, Богуславки и Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Копанки, Грековка, Карповка, Шандриголовое, Новоселовка, Новомихайловка, Торское и в направлениях населенных пунктов Коровин Яр, Новый Мир, Шийковка, Дробышево, Ставки.
Противник давит на Торское: смотрите на карте
На Славянском направлении вблизи Серебрянки, Дроновки, Выемки и в направлениях Северска, Свято-Покровского, Пазено и Звановки, противник 17 раз атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении противник проводил 2 наступательные действия вблизи Часового Яра.
На Константиновском направлении враг совершил 29 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Полтавка и в направлениях Иванополье, Берестка, Предтечино, Степановки и Софиевки.
Оккупанты атакуют Александро-Шультино: смотрите на карте
На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Лысовка, Дачное, Филиал и в направлениях населенных пунктов Новое Шахово, Ровно, Мирноград, Гришино и Новопавловка.
Россияне движутся вперед возле Котлино: смотрите на карте
На Александровском направлении враг 31 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Ялта, Январское, Вороное, Степное, Вербовое, Привольное, Воскресенка, Красногорское и в сторону Алексеевки.
На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 10 вражеских атак в районе Ровнополье и в направлении Затишья.
Российская армия наступает в районе Ровнополье: смотрите на карте
На Ореховском направлении враг 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах Щербаков, Степного и в направлениях Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Приморского.
На Приднепровском направлении враг совершил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Какая ситуация на фронте?
Ситуация в Купянске не меняется, конечно, бои в районе продолжаются и враг стремится зайти в город. Однако руководитель ОВА Олег Синегубов официально заявил, что угрозы потери Купянска пока нет.
Ранее Генштаб ВСУ опроверг заявления россиян об оккупации Купянска и Ямполя, а также продвижение в Покровске и Волчанске. Защитники проводят поисково-штурмовые действия, контрдиверсионные мероприятия.
Проект DeepState сообщил, что россияне захватили село Веселое, расположенное к северо-востоку от Гуляйполя, в Запорожской области. Силы обороны Юга говорят, что эта информация не соответствует действительности.