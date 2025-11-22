Больше всего российских атак произошло на Покровском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Что происходит на фронте 22 ноября?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений, враг совершил 118 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Синельниково, Волчанска и в направлениях Колодязного, Двуречанского и Кутьковки.

Враг наступает на Синельниково: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло 6 атак оккупантов возле Петропавловки, Богуславки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Копанки, Грековка, Карповка, Шандриголовое, Новоселовка, Новомихайловка, Торское и в направлениях населенных пунктов Коровин Яр, Новый Мир, Шийковка, Дробышево, Ставки.

Противник давит на Торское: смотрите на карте

На Славянском направлении вблизи Серебрянки, Дроновки, Выемки и в направлениях Северска, Свято-Покровского, Пазено и Звановки, противник 17 раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении противник проводил 2 наступательные действия вблизи Часового Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 29 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Полтавка и в направлениях Иванополье, Берестка, Предтечино, Степановки и Софиевки.

Оккупанты атакуют Александро-Шультино: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Лысовка, Дачное, Филиал и в направлениях населенных пунктов Новое Шахово, Ровно, Мирноград, Гришино и Новопавловка.

Россияне движутся вперед возле Котлино: смотрите на карте

На Александровском направлении враг 31 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Ялта, Январское, Вороное, Степное, Вербовое, Привольное, Воскресенка, Красногорское и в сторону Алексеевки.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 10 вражеских атак в районе Ровнополье и в направлении Затишья.

Российская армия наступает в районе Ровнополье: смотрите на карте

На Ореховском направлении враг 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах Щербаков, Степного и в направлениях Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении враг совершил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Какая ситуация на фронте?