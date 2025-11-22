Найбільше російських атак відбулося на Покровському напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Дивіться також Мінус понад 1100 окупантів, танки, артсистеми й ППО: втрати ворога на 22 листопада

Що відбувається на фронті 22 листопада?

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби відбулося 20 бойових зіткнень, ворог здійснив 118 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Синельникового, Вовчанська та в напрямках Колодязного, Дворічанського й Кутьківки.

Ворог наступає на Синельникове: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 6 атак окупантів біля Петропавлівки, Богуславки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Копанки, Греківка, Карпівка, Шандриголове, Новоселівка, Новомихайлівка, Торське та в напрямках населених пунктів Коровин Яр, Новий Мир, Шийківка, Дробишеве, Ставки.

Противник тисне на Торське: дивіться на карті

На Слов’янському напрямку поблизу Серебрянки, Дронівки, Виїмки та в напрямках Сіверська, Свято-Покровського, Пазено та Званівки, противник 17 разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку противник проводив 2 наступальні дії поблизу Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в напрямках Іванопілля, Берестка, Предтечиного, Степанівки й Софіївки.

Окупанти атакують Олександро-Шультине: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Лисівка, Дачне, Філія та в напрямках населених пунктів Нове Шахове, Рівне, Мирноград, Гришине й Новопавлівка.

Росіяни рухаються вперед біля Котлиного: дивіться на карті

На Олександрівському напрямку ворог 31 раз атакував наші позиції у районах населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Ялта, Січневе, Вороне, Степове, Вербове, Привільне, Воскресенка, Красногірське та в бік Олексіївки.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 10 ворожих атак у районі Рівнопілля та в напрямку Затишшя.

Російська армія наступає у районі Рівнопілля: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку ворог 8 разів атакував позиції наших захисників в районах Щербаків, Степового та в напрямках Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки й Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Яка ситуація на фронті?