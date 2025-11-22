Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского.

Смотрите также Только с ними: политолог сказал, с кем должен советоваться Зеленский относительно плана Трампа

Что говорит Зеленский о представителях Украины в Швейцарии?

Президент подчеркнул, что в ближайшие дни состоятся консультации с партнерами относительно шагов, которые нужны для окончания войны. Украинский лидер подписал указ о составе делегации Украины, утвердил все соответствующие директивы.

Наши представители знают, как защищать украинские национальные интересы и что именно нужно, чтобы Россия не осуществила третье вторжение, и еще один удар по Украине – так же как в прошлом повторяла преступления против нашего народа и против других народов также,

– заявил Зеленский.

По его мнению, нужно сделать так, чтобы нигде в Европе и мире не господствовал принцип, что преступления против людей и человечности, против государств и народов могут иметь какое-то вознаграждение и прощение.

"Реальный мир всегда базируется на гарантированной безопасности и на справедливости. И это ощущение не только мое – я знаю, что это ощущение миллионов наших людей и большинства людей в мире", – подчеркнул Президент.

Какой состав делегации в Швейцарии?

Украинский лидер утвердил состав делегации для консультаций в Швейцарии относительно шагов для окончания войны. В нее войдут: