Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского.
Что говорит Зеленский о представителях Украины в Швейцарии?
Президент подчеркнул, что в ближайшие дни состоятся консультации с партнерами относительно шагов, которые нужны для окончания войны. Украинский лидер подписал указ о составе делегации Украины, утвердил все соответствующие директивы.
Наши представители знают, как защищать украинские национальные интересы и что именно нужно, чтобы Россия не осуществила третье вторжение, и еще один удар по Украине – так же как в прошлом повторяла преступления против нашего народа и против других народов также,
– заявил Зеленский.
По его мнению, нужно сделать так, чтобы нигде в Европе и мире не господствовал принцип, что преступления против людей и человечности, против государств и народов могут иметь какое-то вознаграждение и прощение.
"Реальный мир всегда базируется на гарантированной безопасности и на справедливости. И это ощущение не только мое – я знаю, что это ощущение миллионов наших людей и большинства людей в мире", – подчеркнул Президент.
Какой состав делегации в Швейцарии?
Украинский лидер утвердил состав делегации для консультаций в Швейцарии относительно шагов для окончания войны. В нее войдут:
Андрей Ермак – руководитель Офиса Президента Украины, глава делегации;
Рустем Умеров – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
Андрей Гнатов – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
Олег Иващенко – председатель Службы внешней разведки Украины;
Сергей Кислица – первый заместитель Министра иностранных дел Украины;
Евгений Острянский – первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;
Александр Поклад – заместитель Председателя Службы безопасности Украины;
Александр Бевз – советник Руководителя Офиса Президента Украины.