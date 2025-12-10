Разрывание страны по живому или компромисс: что такое "корейский сценарий" завершения войны

Идея о таком сценарии завершения войны в Украине, как в свое время в Корее, звучит не впервые. Речь идет о разделении страны, однако со многими нюансами.

Что такое корейский сценарий?

Во время Второй мировой Корейский полуостров принадлежал Японии. В 1945 году США и СССР договорились разделить его по 38-й параллели. Впоследствии там провели выборы, на севере появилось просоветское правительство, а на юге – проамериканское.

Но в 1950-м, при поддержке Сталина, Северная Корея напала на Южную. Началась война, которая длилась три года. Фактически на стороне Ким Ир Сена воевали коммунистический Китай и СССР, а ряд западных стран воевал за Ли Син Мана. Это были не только США, но и Великобритания, Канада, Турция, Австралия, Греция, Франция, Бельгия и другие. То есть на Корейском полуострове разные стороны отстаивали свои интересы.

В 1951 году стороны зашли в тупик, никто из них не мог получить преимущество в войне. Несмотря на переговоры, война продолжилась.

Когда умер Сталин в 1953-м, наконец начались изменения. Сначала обменялись больными и пленными, и соглашение подписать не смогли – Ли Син Ман хотел продолжать войну.

Было договорено, что появится демилитаризованная зона (ДМЗ) шириной в 4 километра – буфер между двумя государствами.



38 параллель и разделение Кореи / Rishabh Tatiraju

Дальнейшие переговоры ничего не дали, и конфликт продолжил тлеть. Северная Корея постоянно делает агрессивные заявления, а время от времени происходят локальные стычки.

Сейчас в ДМЗ живут люди, там буйствует дикая природа и туда приезжают туристы. А еще – ее пробуют пересечь перебежчики с обеих сторон, как это было с Берлинской стеной.

Почему корейский сценарий войны для Украины опасен?

Мир уже не раз видел подобное разделение: так было на Кипре и в Германии. И хотя такой шаг кажется логичным, мол, если не можете прийти к согласию, то оставайтесь на своих местах, он таит в себе опасности.

Во-первых, – это не завершение войны. Это просто многоточие и отсутствие какого-либо решения. Боевые действия завершились, но мир не наступил. Тем временем в Корее многие семьи так и умерли, не дождавшись возвращения в родные дома.



Беженцы – одно из самых известных фото Корейской войны / Фото Getty Images

Корейский сценарий для Украины как бы признает, что Россия пришла надолго на оккупированные территории. И ставит под вопрос возможность их возвращения.

Если Россия говорит, что "первопричины войны" не решены, то и Украина считает так же. Ведь враг напал на наше государство еще в 2014 году, и ему ничего за это не было. Оставить оккупированные территории в составе России – согласиться, что агрессора не наказывают, а вознаграждают.

С другой стороны, Южная Корея – одна из самых развитых стран мира. Несмотря на то, что у нее под боком агрессор. Вероятно, именно это имел в виду Зеленский, когда говорил, что корейский сценарий в Украине возможен. Но следует сказать, что такое развитие возможно только в условиях реформ и щедрой поддержки партнеров. И, конечно, гарантий безопасности.

