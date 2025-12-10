Разрывание страны по живому или компромисс: что такое "корейский сценарий" завершения войны
- "Корейский сценарий" предусматривает разделение Украины по образцу Кореи.
- Он имеет и положительные, и отрицательные стороны.
Идея о таком сценарии завершения войны в Украине, как в свое время в Корее, звучит не впервые. Речь идет о разделении страны, однако со многими нюансами.
24 Канал объясняет это простыми словами.
Смотрите также Корейский сценарий, обмен территориями, вступление в ЕС: СМИ показали актуальную версию мирного плана
Что такое корейский сценарий?
Во время Второй мировой Корейский полуостров принадлежал Японии. В 1945 году США и СССР договорились разделить его по 38-й параллели. Впоследствии там провели выборы, на севере появилось просоветское правительство, а на юге – проамериканское.
Но в 1950-м, при поддержке Сталина, Северная Корея напала на Южную. Началась война, которая длилась три года. Фактически на стороне Ким Ир Сена воевали коммунистический Китай и СССР, а ряд западных стран воевал за Ли Син Мана. Это были не только США, но и Великобритания, Канада, Турция, Австралия, Греция, Франция, Бельгия и другие. То есть на Корейском полуострове разные стороны отстаивали свои интересы.
В 1951 году стороны зашли в тупик, никто из них не мог получить преимущество в войне. Несмотря на переговоры, война продолжилась.
Когда умер Сталин в 1953-м, наконец начались изменения. Сначала обменялись больными и пленными, и соглашение подписать не смогли – Ли Син Ман хотел продолжать войну.
Было договорено, что появится демилитаризованная зона (ДМЗ) шириной в 4 километра – буфер между двумя государствами.
38 параллель и разделение Кореи / Rishabh Tatiraju
Дальнейшие переговоры ничего не дали, и конфликт продолжил тлеть. Северная Корея постоянно делает агрессивные заявления, а время от времени происходят локальные стычки.
Сейчас в ДМЗ живут люди, там буйствует дикая природа и туда приезжают туристы. А еще – ее пробуют пересечь перебежчики с обеих сторон, как это было с Берлинской стеной.
Коротко о Корейской войне в сюжете BBC: смотрите видео
Смотрите также Может ли Украина вступить в ЕС с оккупированными территориями: уроки разделенного пополам Кипра
Почему корейский сценарий войны для Украины опасен?
Мир уже не раз видел подобное разделение: так было на Кипре и в Германии. И хотя такой шаг кажется логичным, мол, если не можете прийти к согласию, то оставайтесь на своих местах, он таит в себе опасности.
Во-первых, – это не завершение войны. Это просто многоточие и отсутствие какого-либо решения. Боевые действия завершились, но мир не наступил. Тем временем в Корее многие семьи так и умерли, не дождавшись возвращения в родные дома.
Беженцы – одно из самых известных фото Корейской войны / Фото Getty Images
Корейский сценарий для Украины как бы признает, что Россия пришла надолго на оккупированные территории. И ставит под вопрос возможность их возвращения.
Если Россия говорит, что "первопричины войны" не решены, то и Украина считает так же. Ведь враг напал на наше государство еще в 2014 году, и ему ничего за это не было. Оставить оккупированные территории в составе России – согласиться, что агрессора не наказывают, а вознаграждают.
С другой стороны, Южная Корея – одна из самых развитых стран мира. Несмотря на то, что у нее под боком агрессор. Вероятно, именно это имел в виду Зеленский, когда говорил, что корейский сценарий в Украине возможен. Но следует сказать, что такое развитие возможно только в условиях реформ и щедрой поддержки партнеров. И, конечно, гарантий безопасности.
Что говорил Зеленский о возможности корейского сценария для Украины: смотрите видео
Что говорил Буданов о корейском сценарии?
Глава разведки еще в марте 2022 года говорил, что Путин может попытаться навязать Украине корейский сценарий – своеобразную линию раздела между неоккупированными и оккупированными регионами.
Но в 2024 году глава ГУР заявил: в Украине невозможен ни корейский, ни молдавский, ни немецкий сценарии мира, то есть разделение государства на Северную Корею и Южную, Молдову и Приднестровье, ГДР и ФРГ. В Украине надо раз и навсегда поставить точку.
"Или мы все вместе заставим вернуться к тому мировому порядку, который был создан и много лет более-менее всех удовлетворял, или пришло время для нового мирового порядка", – говорил тогда Буданов.
Собственно, в последнем заявлении Буданова говорится именно об этом. "Украина или станет частью нового, или сама создаст новое. Другой вариант не подойдет никому", – высказался он.
А в октябре 2025 года он предупредил: после официального окончания войны в Украине еще долго не будет мира. Наше государство должно быть готово в любой момент дать отпор агрессору, в том числе вооруженный отпор.
Какой будет эта послевоенная Украина, видят по-разному: кто-то говорит, что надо перенять израильскую модель безопасности, кто-то – что государство должно стать стальным дикобразом, полным оружия и недоступным для внешнего агрессора.