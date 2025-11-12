НАПК начало служебную проверку из-за материалов НАБУ

НАПК 10 ноября начало служебную проверку после обнародования материалов НАБУ, в которых упоминается агентство. Также ведомство заявило, что готово к сотрудничеству со всеми сторонами для качественного проведения проверки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Как отреагировали в НАПК на дело?

В деле о хищении в сфере энергетики, которое расследует НАБУ, упоминается НАПК. Из-за общественного резонанса вокруг материалов, агентство сообщило, что начало служебную проверку с 10 ноября 2025 года.

Согласно сообщению НАПК, они направили официальный запрос в НАБУ для получения необходимой информации.

НАПК подтверждает готовность к максимальному сотрудничеству с общественностью, медиа, правоохранительными органами и другими сторонами,

– отмечает агентство.

НАПК ожидает предоставления НАБУ дополнительных данных, что позволят провести проверку "оперативно и качественно".

Какие обновления по следствию?