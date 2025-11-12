НАПК начало служебную проверку из-за материалов НАБУ
- НАПК начало служебную проверку после упоминания в материалах НАБУ о хищениях в сфере энергетики.
- Агентство направило запрос в НАБУ для получения информации и заявило о готовности к сотрудничеству.
НАПК 10 ноября начало служебную проверку после обнародования материалов НАБУ, в которых упоминается агентство. Также ведомство заявило, что готово к сотрудничеству со всеми сторонами для качественного проведения проверки.
Как отреагировали в НАПК на дело?
В деле о хищении в сфере энергетики, которое расследует НАБУ, упоминается НАПК. Из-за общественного резонанса вокруг материалов, агентство сообщило, что начало служебную проверку с 10 ноября 2025 года.
Согласно сообщению НАПК, они направили официальный запрос в НАБУ для получения необходимой информации.
НАПК подтверждает готовность к максимальному сотрудничеству с общественностью, медиа, правоохранительными органами и другими сторонами,
– отмечает агентство.
НАПК ожидает предоставления НАБУ дополнительных данных, что позволят провести проверку "оперативно и качественно".
Какие обновления по следствию?
На обнародованных пленках о НАПК упоминал Дмитрий Басов, исполнительный директор по безопасности Энергоатома, известный как фигурант "Тенор" на "пленках Миндича".
Кстати, Высший антикоррупционный суд определил для Дмитрия Басова меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в 40 миллионов гривен.
Также меру пресечения избрали Игорю Миронюку, бывшему советнику министра энергетики. Сейчас его будут держать под стражей до 8 января 2026 года с возможностью внесения залога в 126 миллионов гривен.