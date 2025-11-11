Воруют много, но не всё правда, – ветеран о коррупции в Минобороны

Международные партнеры внимательно следят за коррупцией в Украине, поскольку это их налоги. Сейчас каждая украинская оборонная компания находится минимум под одним уголовным производством.

Ветеран, председатель Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Юрий Гудименко объяснил 24 Каналу, что не каждое обвинение в коррупции справедливо.

Почему оборонные компании обвиняют безосновательно?

Представители дипломатического корпуса и бизнеса из Европы, США и других стран проявляют высокий интерес к теме коррупции, особенно во время неформального общения.

Действительно, воруют много, но не каждый крик о коррупции в армии справедлив или объективен. Надо разбираться и жестко наказывать виновных, но также защищать тех, кто невиновен,

– подчеркнул Гудименко.

Показательный случай произошел с украинской компанией Archer, которая производила тепловизоры. Компанию обвинили в неправильном расходовании государственных средств и сомнительных контрактах. НАБУ начало производство и отстранили их от работы.

"Обвинения были такими серьезными, что общество могло разорвать компанию на куски", – сказал ветеран.

Независимая антикоррупционная комиссия и Совет общественного контроля при НАБУ активно включились и разобрались, что обвинения безосновательны. Дело закрыли, но компания почти два года жила с заблокированными счетами.

Кто реально угрожает украинским оборонным компаниям?

Часто обвинения в коррупции воспринимаются как приговор, и люди или компании подвергаются сильному осуждению еще до проверки фактов.

Я уверен, что каждая украинская оборонная компания находится минимум под одним уголовным производством. Если ты работаешь с бюджетом – ты потенциально "смертник". Все хотят тебя убрать,

– отметил Гудименко.

Также существует риск давления со стороны конкурентов или коррумпированных силовиков, которые могут требовать деньги или долю в компании, и такие случаи уже были.

Силовики для того, чтобы показать результаты, часто проводят обыски в оборонных компаниях и ищут любые признаки коррупции. Из-за этого компании вынуждены тратить огромные ресурсы на юристов для защиты от таких преследований.

Что известно о коррупции в Минобороны Украины?