Крадуть багато, але не все правда, – ветеран про корупцію в Міноборони

Міжнародні партнери уважно стежать за корупцією в Україні, оскільки це їхні податки. Зараз кожна українська оборонна компанія перебуває мінімум під одним кримінальним провадженням.

Ветеран, голова Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Юрій Гудименко пояснив 24 Каналу, що не кожне звинувачення в корупції справедливе.

Чому оборонні компанії звинувачують безпідставно?

Представники дипломатичного корпусу та бізнесу з Європи, США та інших країн проявляють високий інтерес до теми корупції, особливо під час неформального спілкування.

Дійсно, крадуть багато, але не кожен крик про корупцію в армії справедливий чи об'єктивний. Треба розбиратися і жорстко карати винних, але також захищати тих, хто невинен,

– наголосив Гудименко.

Показовий випадок відбувся з українською компанією Archer, яка виробляла тепловізори. Компанію звинуватили в неправильному витрачанні державних коштів та сумнівних контрактах. НАБУ розпочало провадження і відсторонили їх від роботи.

"Звинувачення були такими серйозними, що суспільство могло розірвати компанію на шматки", – сказав ветеран.

Незалежна антикорупційна комісія і Рада громадського контролю при НАБУ активно включилися і розібралися, що звинувачення безпідставні. Справу закрили, але компанія майже два роки жила з заблокованими рахунками.

Хто реально загрожує українським оборонним компаніям?

Часто звинувачення у корупції сприймаються як вирок, і люди чи компанії піддаються сильному осуду ще до перевірки фактів.

Я впевнений, що кожна українська оборонна компанія перебуває мінімум під одним кримінальним провадженням. Якщо ти працюєш із бюджетом – ти потенційно "смертник". Усі хочуть тебе прибрати,

– зазначив Гудименко.

Також існує ризик тиску з боку конкурентів або корумпованих силовиків, які можуть вимагати гроші чи частку в компанії, і такі випадки вже траплялися.

Силовики для того, щоб показати результати, часто проводять обшуки в оборонних компаніях і шукають будь-які ознаки корупції. Через це компанії змушені витрачати величезні ресурси на юристів для захисту від таких переслідувань.

Що відомо про корупцію в Міноборони України?