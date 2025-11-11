Ветеран, голова Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Юрій Гудименко пояснив 24 Каналу, що не кожне звинувачення в корупції справедливе.

Чому оборонні компанії звинувачують безпідставно?

Представники дипломатичного корпусу та бізнесу з Європи, США та інших країн проявляють високий інтерес до теми корупції, особливо під час неформального спілкування.

Дійсно, крадуть багато, але не кожен крик про корупцію в армії справедливий чи об'єктивний. Треба розбиратися і жорстко карати винних, але також захищати тих, хто невинен,

– наголосив Гудименко.

Показовий випадок відбувся з українською компанією Archer, яка виробляла тепловізори. Компанію звинуватили в неправильному витрачанні державних коштів та сумнівних контрактах. НАБУ розпочало провадження і відсторонили їх від роботи.

"Звинувачення були такими серйозними, що суспільство могло розірвати компанію на шматки", – сказав ветеран.

Незалежна антикорупційна комісія і Рада громадського контролю при НАБУ активно включилися і розібралися, що звинувачення безпідставні. Справу закрили, але компанія майже два роки жила з заблокованими рахунками.

Хто реально загрожує українським оборонним компаніям?

Часто звинувачення у корупції сприймаються як вирок, і люди чи компанії піддаються сильному осуду ще до перевірки фактів.

Я впевнений, що кожна українська оборонна компанія перебуває мінімум під одним кримінальним провадженням. Якщо ти працюєш із бюджетом – ти потенційно "смертник". Усі хочуть тебе прибрати,

– зазначив Гудименко.

Також існує ризик тиску з боку конкурентів або корумпованих силовиків, які можуть вимагати гроші чи частку в компанії, і такі випадки вже траплялися.

Силовики для того, щоб показати результати, часто проводять обшуки в оборонних компаніях і шукають будь-які ознаки корупції. Через це компанії змушені витрачати величезні ресурси на юристів для захисту від таких переслідувань.

