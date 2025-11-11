Ветеран, председатель Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Юрий Гудименко объяснил 24 Каналу, что не каждое обвинение в коррупции справедливо.
Смотрите также: Нужно уволить несколько тысяч работников, – антикоррупционер назвал слабое место Минобороны
Почему оборонные компании обвиняют безосновательно?
Представители дипломатического корпуса и бизнеса из Европы, США и других стран проявляют высокий интерес к теме коррупции, особенно во время неформального общения.
Действительно, воруют много, но не каждый крик о коррупции в армии справедлив или объективен. Надо разбираться и жестко наказывать виновных, но также защищать тех, кто невиновен,
– подчеркнул Гудименко.
Показательный случай произошел с украинской компанией Archer, которая производила тепловизоры. Компанию обвинили в неправильном расходовании государственных средств и сомнительных контрактах. НАБУ начало производство и отстранили их от работы.
"Обвинения были такими серьезными, что общество могло разорвать компанию на куски", – сказал ветеран.
Независимая антикоррупционная комиссия и Совет общественного контроля при НАБУ активно включились и разобрались, что обвинения безосновательны. Дело закрыли, но компания почти два года жила с заблокированными счетами.
Кто реально угрожает украинским оборонным компаниям?
Часто обвинения в коррупции воспринимаются как приговор, и люди или компании подвергаются сильному осуждению еще до проверки фактов.
Я уверен, что каждая украинская оборонная компания находится минимум под одним уголовным производством. Если ты работаешь с бюджетом – ты потенциально "смертник". Все хотят тебя убрать,
– отметил Гудименко.
Также существует риск давления со стороны конкурентов или коррумпированных силовиков, которые могут требовать деньги или долю в компании, и такие случаи уже были.
Силовики для того, чтобы показать результаты, часто проводят обыски в оборонных компаниях и ищут любые признаки коррупции. Из-за этого компании вынуждены тратить огромные ресурсы на юристов для защиты от таких преследований.
Что известно о коррупции в Минобороны Украины?
- В Министерстве обороны следует сократить несколько тысяч работников, устранить дублирующие функции между Минобороны и Генштабом и определить главных ответственных для повышения эффективности обороны Украины.
- Скандал с некачественной зимней формой для военных вспыхнул в августе 2023 года, когда обнаружили партии одежды, не соответствующие установленным стандартам. Министерство обороны начало проверку и временно приостановило приемку сомнительной продукции.
- В деле о неисправных минах для ВСУ под арест попали директор Павлоградского химзавода и несколько чиновников Минобороны, тогда как Олег Можный до сих пор находится на свободе.