Ветеран, председатель Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Юрий Гудименко объяснил 24 Каналу, что не каждое обвинение в коррупции справедливо.

Смотрите также: Нужно уволить несколько тысяч работников, – антикоррупционер назвал слабое место Минобороны

Почему оборонные компании обвиняют безосновательно?

Представители дипломатического корпуса и бизнеса из Европы, США и других стран проявляют высокий интерес к теме коррупции, особенно во время неформального общения.

Действительно, воруют много, но не каждый крик о коррупции в армии справедлив или объективен. Надо разбираться и жестко наказывать виновных, но также защищать тех, кто невиновен,

– подчеркнул Гудименко.

Показательный случай произошел с украинской компанией Archer, которая производила тепловизоры. Компанию обвинили в неправильном расходовании государственных средств и сомнительных контрактах. НАБУ начало производство и отстранили их от работы.

"Обвинения были такими серьезными, что общество могло разорвать компанию на куски", – сказал ветеран.

Независимая антикоррупционная комиссия и Совет общественного контроля при НАБУ активно включились и разобрались, что обвинения безосновательны. Дело закрыли, но компания почти два года жила с заблокированными счетами.

Кто реально угрожает украинским оборонным компаниям?

Часто обвинения в коррупции воспринимаются как приговор, и люди или компании подвергаются сильному осуждению еще до проверки фактов.

Я уверен, что каждая украинская оборонная компания находится минимум под одним уголовным производством. Если ты работаешь с бюджетом – ты потенциально "смертник". Все хотят тебя убрать,

– отметил Гудименко.

Также существует риск давления со стороны конкурентов или коррумпированных силовиков, которые могут требовать деньги или долю в компании, и такие случаи уже были.

Силовики для того, чтобы показать результаты, часто проводят обыски в оборонных компаниях и ищут любые признаки коррупции. Из-за этого компании вынуждены тратить огромные ресурсы на юристов для защиты от таких преследований.

Что известно о коррупции в Минобороны Украины?