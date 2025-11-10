Операция "Мидас": разоблачен офис в Киеве, который принадлежал семье экс-нардепа-предателя Андрея Деркача
- НАБУ разоблачило офис в центре Киева, который принадлежал семье экс-нардепа Андрея Деркача, где легализировали незаконно полученные деньги.
- Через офис отмыли примерно 100 миллионов долларов, ведя "черную бухгалтерию" и получая оплату процентами от проведенных сумм.
В НАБУ раскрыли новые детали операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики "Мидас". Удалось разоблачить офис в центре Киева, который принадлежал семье экс-нардепа Андрея Деркача.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ.
Что известно об офисе коррупционеров в Киеве?
Следствие установило, что через разоблаченный отдельный офис в центре Киева легализировали незаконно полученные деньги.
Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве,
– говорится в заявлении.
Через офис преступная организация осуществляла строгий учет полученных средств, вела "черную бухгалтерию" и организовывала отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов.
Большинство операций, в частности выдача наличных, проводилась не в Украине.
"За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм", – отметили в НАБУ.
Всего через так называемую "прачечную" прошло примерно 100 миллионов долларов.
Как коррупционеры легализировали средства: смотрите видео
Другие детали дела
В НАБУ и САП рассказали, что работали над делом 15 месяцев и располагают 1000 часов аудиозаписей. Удалось составить, что в Украине выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".
Среди фигурантов дела бизнесмен Тимур Миндич, министр юстиции Герман Галущенко, представитель НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов, и советник Германа Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ уже обнародовало фрагменты аудиозаписей с ними.
Также во время обысков у одного из подозреваемых нашли интересный артефакт – блокнот со словами "Служба безопасности президента России" и соответствующей символикой.