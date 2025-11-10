Операция "Мидас": разоблачен офис в Киеве, который принадлежал семье экс-нардепа-предателя Андрея Деркача

В НАБУ раскрыли новые детали операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики "Мидас". Удалось разоблачить офис в центре Киева, который принадлежал семье экс-нардепа Андрея Деркача.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ.

Смотрите также Среди фигурантов – Миндич и Галущенко: все, что известно о масштабной коррупции в энергетике

Что известно об офисе коррупционеров в Киеве?

Следствие установило, что через разоблаченный отдельный офис в центре Киева легализировали незаконно полученные деньги.

Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве,

– говорится в заявлении.

Через офис преступная организация осуществляла строгий учет полученных средств, вела "черную бухгалтерию" и организовывала отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов.

Большинство операций, в частности выдача наличных, проводилась не в Украине.

"За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм", – отметили в НАБУ.

Всего через так называемую "прачечную" прошло примерно 100 миллионов долларов.

Как коррупционеры легализировали средства: смотрите видео

Другие детали дела