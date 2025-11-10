Операція "Мідас": викрито офіс у Києві, який належав сім'ї екснардепа-зрадника Андрія Деркача

У НАБУ розкрили нові деталі операції з викриття корупції у сфері енергетики "Мідас". Вдалося викрити офіс у центрі Києва, який належав родині екснардепа Андрія Деркача.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на НАБУ.

Дивіться також Серед фігурантів – Міндіч і Галущенко: усе, що відомо про масштабну корупцію в енергетиці

Що відомо про офіс корупціонерів у Києві?

Слідство встановило, що через викритий окремий офіс у центрі Києва легалізовували незаконно отримані гроші.

Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні,

– йдеться у заяві.

Через офіс злочинна організація здійснювала суворий облік отриманих коштів, вела "чорну бухгалтерію" та організовували відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів.

Більшість операцій, зокрема видача готівки, проводилася не в Україні.

"За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум", – зауважили у НАБУ.

Загалом через так звану "пральню" пройшло приблизно 100 мільйонів доларів.

Як корупціонери легалізовували кошти: дивіться відео

Інші деталі справи