Командир разведвзвода 28-й бригады сообщил, что в Киеве через ТЦК предлагаются "услуги" за деньги. За 8 тысяч долларов якобы можно перевести мобилизованного в избранное подразделение, а "уйти домой" стоит 30 тысяч.

По словам военного, ТЦК предлагали такие "услуги" его знакомому. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Ротана Крымского.

Смотрите также СМИ пишут, что производителя ракет "Фламинго" подозревают в обмане: в НАБУ отреагировали

Что рассказал военный о коррупции в ТЦК Киева?

Он рассказал, что знакомого недавно "принял" ТЦК возле его дома. Без лишнего шума мужчину доставили на ВВК в одном из киевских военкоматов, а дальше отправили на ДЗРВ ожидать "покупателей".

Он набрал меня и спросил, могу ли я его забрать к себе в подразделение. Мы быстренько сделали ему отношение не получилось. Я начал искать другие варианты. На выходе мне назвали цифру в 8000 долларов – это чтобы я забрал его к себе в подразделение служить,

– рассказывает Крымский.

Он добавил, что сумма в 30 тысяч долларов нужна просто, чтобы "уйти домой", то есть чтобы о мобилизованном "забыли" на день, без гарантии, что в следующий раз его не поймают снова.

Военный иронично отметил, что "видимо, надо начинать воровать соляру и откладывать на такие добрые дела".

Коррупция в Украине: последние новости