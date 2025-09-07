Командир розвідвзводу 28-ї бригади повідомив, що у Києві через ТЦК пропонуються "послуги" за гроші. За 8 тисяч доларів нібито можна перевести мобілізованого до обраного підрозділу, а "піти додому" коштує 30 тисяч.

За словами військового, ТЦК пропонували такі "послуги" його знайомому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Ротана Кримського.

Що розповів військовий про корупцію у ТЦК Києва?

Він розповів, що знайомого нещодавно "прийняв" ТЦК біля його будинку. Без зайвого шуму чоловіка доставили на ВЛК у одному з київських військкоматів, а далі відправили на ДЗРВ очікувати "покупців".

Він набрав мене і спитав, чи можу я його забрати до себе в підрозділ. Ми швиденько зробили йому відношення не вийшло. Я почав шукати інші варіанти. На виході мені назвали цифру у 8000 доларів – це щоб я забрав його до себе в підрозділ служити,

– розповідає Кримський.

Він додав, що сума у 30 тисяч доларів потрібна просто, щоб "піти додому", тобто щоб про мобілізованого "забули" на день, без гарантії, що наступного його не піймають знову.

Військовий іронічно зазначив, що "мабуть, треба починати красти соляру і відкладати на такі добрі справи".

Корупція в Україні: останні новини