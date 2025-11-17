Наблюдательный совет Энергоатома оказался фейковым, – Железняк

В деле по хищениям в Энергоатоме привлекает к себе внимание позиция наблюдательного совета государственного предприятия, который не смог предотвратить коррупцию. В то же время члены наблюдательного совета получали огромные зарплаты.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк рассказал 24 Каналу, какую роль играл наблюдательный совет в Энергоатоме. Также Государственная аудиторская служба Украины начала аудит Энергоатома – непосредственно аппарата управления, 10 его филиалов за 2023 – 2025 годы. Его промежуточные результаты появятся уже в декабре.

Как действовал наблюдательный совет Энергоатома?

Железняк считает, что наблюдательный совет Энергоатома был составлен для того, чтобы там дальше происходила коррупция.

Если взять старый, очень убитый во всех смыслах "Жигуль" и прицепить к нему значок "Мерседеса", он от этого "Мерседесом" не станет. Он станет "Жигулем" с фейковым лейблом. Так же и наблюдательный совет Энергоатома оказался фейковым,

– объяснил нардеп.

Если имитировать реформы и соответственно имитировать их так, как делало Министерство экономики по наблюдательному совету, а этим, по словам Железняка занимался тогда заместитель офиса президента Ростислав Шурма и Герман Галущенко (экс-министр энергетики – 24 Канал), то получаются такой результат.

"В то же время это не означает, что наблюдательные советы не работают. Потому что на тех же пленках мы слышим другой пример", – объяснил Ярослав Железняк.

К слову. Экс-руководитель Укрэнерго, которого подозревают в мошенничестве, заявил, что не позволял тогдашнему министру энергетики Герману Галущенко назначать на должности в компанию лояльных ему людей с коррупционным прошлым. По словам Кудрицкого, кандидатуры, которых предлагал Галущенко, "несли огромные риски, связанные с возможными коррупционными действиями".

Наблюдательный совет Укрэнерго был, по словам народного депутата, сформирован правильно, поэтому фигуранты преступной группы, которых слышно на пленках, обсуждают, как создать за счет подконтрольных правоохранительных органов проблемы всем тем, кто влияет на этот набсовет. Их целью было захватить контроль и над Укрэнерго.

Коррупция в Энергоатоме: что известно?