Украина не замалчивает: как коррупционный скандал изменит отношение партнеров к Зеленскому

Европейские партнеры бесспорно обратят внимание на коррупционный скандал вокруг Тимура Миндича в энергетике. И есть много вопросов относительно того, как это повлияет на отношение к Украине и президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что это абсолютно неприятная история для Украины и украинской власти. Имидж нашего государства в мире по коррупции и так не самый лучший.

Что ожидать дальше?

Как отметил Ус, на иностранных шоу время от времени звучат единичные заявления, что "Украина сильно коррумпированное государство" и тому подобное. К примеру на шоу популярного британского телеведущего Пирса Моргана звучало заявление, что "как вы можете поддерживать Украину. Это же самое коррумпированное государство в мире" и так далее. История с Миндичем точно не сыграет в пользу нашего государства. Но тут есть свои нюансы.

Сейчас неслучайно есть опасения относительно реакции извне. В проекте бюджета на следующий год дефицит сейчас заложен на уровне 1,9 триллиона гривен. Его нужно как-то покрыть извне,

– сказал Ус.

Расследования по коррупции прежде всего показывают, что в Украине не закрывают глаза на такие вещи. Это – неприятно. Но государство готово против этого бороться. Поэтому есть надежда, что эта история сыграет больше в плюс для Украины, чем в минус.

Обратите внимание! В САП утверждают, что Миндич влиял на экс-министра энергетики Германа Галущенко и экс-министра обороны Рустема Умерова. Оба отрицают эти обвинения.

Коррупционный скандал в Украине: кратко