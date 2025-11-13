Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что это абсолютно неприятная история для Украины и украинской власти. Имидж нашего государства в мире по коррупции и так не самый лучший.
К теме Дело не только в украденных миллионах: как мир реагирует на коррупционный скандал и как это бьет по доверию к Украине
Чего ожидать дальше?
Как отметил Ус, на иностранных шоу время от времени звучат единичные заявления, что "Украина сильно коррумпированное государство" и тому подобное. К примеру на шоу популярного британского телеведущего Пирса Моргана звучало заявление, что "как вы можете поддерживать Украину. Это же самое коррумпированное государство в мире" и так далее. История с Миндичем точно не сыграет в пользу нашего государства. Но тут есть свои нюансы.
Сейчас неслучайно есть опасения относительно реакции извне. В проекте бюджета на следующий год дефицит сейчас заложен на уровне 1,9 триллиона гривен. Его нужно как-то покрыть извне,
– сказал Ус.
Расследования по коррупции прежде всего показывают, что в Украине не закрывают глаза на такие вещи. Это – неприятно. Но государство готово против этого бороться. Поэтому есть надежда, что эта история сыграет больше в плюс для Украины, чем в минус.
Обратите внимание! В САП утверждают, что Миндич влиял на экс-министра энергетики Германа Галущенко и экс-министра обороны Рустема Умерова. Оба отвергают эти обвинения.
Коррупционный скандал в Украине: кратко
- НАБУ и САП провели 15-месячную операцию "Мидас", в рамках которой обнаружили коррупцию в сфере энергетики и обороны. Они собрали 1000 часов аудиозаписей, часть из которых уже обнародовали. Нардеп Ярослав Железняк сказал, что на пленках НАБУ: Карлсон – это Тимур Миндич; Профессор – Герман Галущенко. Тенор – Дмитрий Басов и т.д.
- Злоумышленники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия. В частности они получали 10-15% отката от контрактов с контрагентами Энергоатома.
- В Офисе Президента прокомментировали, почему Зеленский 2 дня не реагировал на эту ситуацию. Там объяснили, что произошло.
- Зеленский уже ввел санкции против Миндича и еще одного соучастника по подозрению в отмывании средств. Также он призвал, чтобы Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук должны уйти в отставку.