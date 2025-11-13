Советник главы ОПУ Михаил Подоляк объяснил 24 Каналу, что президент за это время изучил материалы и публично требовал отставки министров.

Почему президенту нужно было 2 дня на оценку скандала?

Президент получил всю информацию и проанализировал ее с позиции общественного резонанса и отреагировал, хотя должностная реакция требует взвешенности.

Обратите внимание! НАБУ и САП провели операцию "Мидас", разоблачив коррупционную схему в энергетике с участием министра, чиновников и бизнес-партнеров Зеленского, что предусматривала "откаты" с контрактов Энергоатома.

"Это быстрая реакция в современном мире. Эмоциональная реакция – одно дело, а официальная должностная – совсем другое. Президент получил все данные за 15 месяцев расследования, быстро углубился в материал, взял на себя ответственность и четко заявил, что министр Галущенко и министр Гринчук должны уйти в отставку", – подчеркнул Подоляк.

На Западе в таких ситуациях должностные лица обычно выходят в отпуск или приостанавливают полномочия на период следственных действий, чтобы потом принять окончательное решение.

"Я сам хочу жить в идеальном мире, но идеальный мир – это утопия, которая приводит к тяжелым последствиям. Реальный мир – это два дня на изучение ситуации, но правильная реакция", – сказал советник главы ОПУ.

Украина не может противостоять России в одиночку и должна быть в альянсе, что требует соблюдения правил прозрачности и борьбы с коррупцией.

Президент демонстрирует готовность к решительным антикоррупционным действиям независимо от информационных и репутационных рисков. Это признак здорового общества, которое жестко реагирует на проявления коррупции и не боится этого делать даже во время войны,

– подчеркнул Подоляк.

