Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg, передает 24 Канал.
Смотрите также Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана
Что говорит Зеленский о коррупционном скандале?
Президент Украины Зеленский подтвердил, что поддержит расследование НАБУ и САП по коррупции в энергетике.
Кроме того, уточнил изданию, что не общался с фигурантом Тимуром Миндичем с момента объявления расследования.
Самое главное – это приговоры для тех людей, которые виновны. Президент страны, которая находится в состоянии войны, не может иметь друзей,
– подчеркнул лидер Украины.
Зеленский добавил, прежде всего, министры будут нести политическую ответственность, а решение суда определят меру наказания. Глава государства заверил, что не будет влиять на антикоррупционные органы, а все виновные должны быть равны перед законом.
Какие есть результаты расследования?
Владимир Зеленский 12 ноября сообщил, что подпишет санкции против своего бывшего бизнес-партнера Тимура Миндича и предпринимателя Александра Цукермана, которые причастны к схеме. Уже 13 ноября стало известно, что против них ввели ограничения.
Также в результате дела подали в отставку двое министров – энергетики и юстиции. К такому их призвал также президент Украины.
НАБУ и САП сообщили о задержании пятерых подозреваемых в рамках расследования.
Детали дела
Напомним, по данным следствия, речь идет о хищении до 100 миллионов долларов на строительстве оборонительных сооружений для защиты украинских энергообъектов от российских ударов.
НАБУ и САП провели операцию "Мидас", разоблачив коррупционную схему. Следователи проводили также обыски в офисе Энергоатома.
В то же время "руководитель" коррупционной схемы Тимур Миндич выехал из Украины за 4,5 часа до начала обысков в его квартирах в Киеве. По данным СМИ, следственные действия в четырех помещениях продолжались около 12 часов.