Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg, передает 24 Канал.

Смотрите также Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана

Что говорит Зеленский о коррупционном скандале?

Президент Украины Зеленский подтвердил, что поддержит расследование НАБУ и САП по коррупции в энергетике.

Кроме того, уточнил изданию, что не общался с фигурантом Тимуром Миндичем с момента объявления расследования.

Самое главное – это приговоры для тех людей, которые виновны. Президент страны, которая находится в состоянии войны, не может иметь друзей,

– подчеркнул лидер Украины.

Зеленский добавил, прежде всего, министры будут нести политическую ответственность, а решение суда определят меру наказания. Глава государства заверил, что не будет влиять на антикоррупционные органы, а все виновные должны быть равны перед законом.

Какие есть результаты расследования?

Владимир Зеленский 12 ноября сообщил, что подпишет санкции против своего бывшего бизнес-партнера Тимура Миндича и предпринимателя Александра Цукермана, которые причастны к схеме. Уже 13 ноября стало известно, что против них ввели ограничения.

Также в результате дела подали в отставку двое министров – энергетики и юстиции. К такому их призвал также президент Украины.

НАБУ и САП сообщили о задержании пятерых подозреваемых в рамках расследования.

Детали дела