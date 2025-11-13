Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg, передає 24 Канал.

Що каже Зеленський про корупційний скандал?

Президент України Зеленський підтвердив, що підтримає розслідування НАБУ та САП щодо корупції в енергетиці.

Крім того, уточнив виданню, що не спілкувався з фігурантом Тимуром Міндічем із моменту оголошення розслідування.

Найголовніше – це вироки для тих людей, які винні. Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів,

– наголосив лідер України.

Зеленський додав, перш за все, міністри нестимуть політичну відповідальність, а рішення суду визначать міру покарання. Глава держави запевнив, що не впливатиме на антикорупційні органи, а всі винні мають бути рівними перед законом.

Які є результати розслідування?

Володимир Зеленський 12 листопада повідомив, що підпише санкції проти свого колишнього бізнес-партнера Тимура Міндіча та підприємця Олександра Цукермана, які причетні до схеми. Вже 13 листопада стало відомо, що проти них ввели обмеження.

Також унаслідок справи подали у відставку двоє міністрів – енергетики та юстиції. До такого їх закликав також президент України.

НАБУ та САП повідомили про затримання п'ятьох підозрюваних у межах розслідування.

Деталі справи