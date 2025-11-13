Радник глави ОПУ Михайло Подоляк пояснив 24 Каналу, що президент за цей час вивчив матеріали та публічно вимагав відставки міністрів.

Дивіться також: Найголовніше – це вироки, – Зеленський вважає, що президент країни у війні не може мати друзів

Чому президенту потрібно було 2 дні на оцінку скандалу?

Президент отримав усю інформацію та проаналізував її з позиції суспільного резонансу та відреагував, хоча посадова реакція вимагає зваженості.

Зверніть увагу! НАБУ та САП провели операцію "Мідас", викривши корупційну схему в енергетиці за участю міністра, чиновників та бізнес-партнерів Зеленського, що передбачала "відкати" з контрактів Енергоатому.

"Це швидка реакція в сучасному світі. Емоційна реакція – одна справа, а офіційна посадова – зовсім інша. Президент отримав всі дані за 15 місяців розслідування, швидко заглибився в матеріал, взяв на себе відповідальність і чітко заявив, що міністр Галущенко та міністр Гринчук мають піти у відставку", – підкреслив Подоляк.

На Заході в таких ситуаціях посадові особи зазвичай виходять у відпустку або призупиняють повноваження на період слідчих дій, щоб потім ухвалити остаточне рішення.

"Я сам хочу жити в ідеальному світі, але ідеальний світ – це утопія, яка приводить до тяжких наслідків. Реальний світ – це два дні на вивчення ситуації, але правильна реакція", – сказав радник голови ОПУ.

Україна не може протистояти Росії наодинці й має бути в альянсі, що вимагає дотримання правил прозорості та боротьби з корупцією.

Президент демонструє готовність до рішучих антикорупційних дій незалежно від інформаційних та репутаційних ризиків. Це ознака здорового суспільства, яке жорстко реагує на прояви корупції та не боїться цього робити навіть під час війни,

– наголосив Подоляк.

Що ще відомо про заяви Зеленського щодо корупційного скандалу?