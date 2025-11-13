Україна не замовчує: як корупційний скандал змінить ставлення партнерів до Зеленського

Європейські партнери безперечно звернуть увагу на корупційний скандал довкола Тимура Міндіча в енергетиці. І є багато питань щодо того, як це вплине на ставлення до України та президента Володимира Зеленського.

Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що це абсолютно неприємна історія для України та української влади. Імідж нашої держави у світі щодо корупції і так ненайкращий.

Чого очікувати далі?

Як наголосив Ус, на іноземних шоу час від часу лунають поодинокі заяви, що "Україна сильно корумпована держава" тощо. До прикладу на шоу популярного британського телеведучого Пірса Моргана звучала заява, що "як ви можете підтримувати Україну. Це ж найбільш корумпована держава у світі" і так далі. Історія з Міндічем точно не зіграє на користь нашої держави. Але тут є свої нюанси.

Зараз невипадково є побоювання щодо реакції ззовні. В проєкті бюджету на наступний рік дефіцит зараз закладений на рівні 1,9 трильйона гривень. Його потрібно якось покрити ззовні,

– сказав Ус.

Розслідування щодо корупції насамперед показують, що в Україні не закривають очі на такі речі. Це – неприємно. Але держава готова проти цього боротися. Тому є сподівання, що ця історія зіграє більше в плюс для України, ніж в мінус.

Зверніть увагу! У САП стверджують, що Міндіч впливав на ексміністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умєрова. Обоє відкидають ці звинувачення.

Корупційний скандал в Україні: коротко