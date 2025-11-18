Железняк рассказал, как Ермак может быть связан с "Мидасом"
- Существуют предположения, что об Андрее Ермаке говорили на пленках НАБУ и САП. Пока официальных подтверждений нет.
- Нардеп Ярослав Железняк также отказался комментировать эту информацию. Но он считает, что Ермак не мог не знать об этих схемах.
Существуют предположения, что "Али-Баба", который появляется на пленках НАБУ и САП – это глава Офиса президента Андрей Ермак. Ранее руководитель САП Александр Клименко указывал, что "Али Баба" раздавал задания, чтобы давить на НАБУ и САП.
Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, отметив, что он не будет комментировать эту информацию. Она еще не была опубликована со стороны НАБУ.
К теме Буданов впервые отреагировал на коррупционный скандал с Миндичем
Причастен ли тут Андрей Ермак?
При этом в своем телеграм-канале Ярослав Железняк указал, что, по его мнению, "Али-Баба" – это Ермак. Также нардеп убежден, что Ермак не мог не найти о существовании таких коррупционных схем.
Нет другого человека, который может собрать силовиков и "нарезать такие задачи". Это я цитирую руководителя САП. А план о ликвидации НАБУ и САП был скоординирован и подготовлен при лидерстве Ермака,
– сказал Железняк.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак пока никак не комментировал такие заявления. Также официального подозрения в отношении него нет.
Обратите внимание! Что известно о коррупционном скандале в украинской энергетике – читайте в материале 24 Канала.
Коррупционный скандал в Украине: кратко
- 10 ноября в НАБУ заявили, что разоблачили деятельность преступной организации в энергетике. Участники схемы получали откат от 10 до 15% от контрактов с контрагентами Энергоатома.
- В конце концов НАБУ разоблачило офис в Киеве, где легализировали эти средства. Речь идет о по меньшей мере 100 миллионах долларов. Офис принадлежит семье экс-нардепа Андрея Деркача, который сейчас находится в России.
- Ряд лиц уже получил подозрение по этому делу. В частности речь идет о бизнесмене и соучредителе студии "Квартал-95" Тимуре Миндиче, бывшем вице-премьере Алексее Чернышеве и тому подобное. В материале 24 Канала рассмотрели, кто причастен к хищению миллионов в энергетике.