Железняк розповів, як Єрмак може бути пов'язаний із "Мідасом"

Існують припущення, що "Алі-Баба", який з'являється на плівках НАБУ і САП – це глава Офісу президента Андрій Єрмак. Раніше керівник САП Олександр Клименко вказував, що "Алі Баба" роздавав завдання, аби тиснути на НАБУ та САП.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк, зауваживши, що він не буде коментувати цю інформацію. Вона ще не була опублікована з боку НАБУ.

До теми Буданов уперше відреагував на корупційний скандал з Міндічем

Чи причетний тут Андрій Єрмак?

При цьому у своєму телеграм-каналі Ярослав Железняк вказав, що, на його думку, "Алі-Баба" – це Єрмак. Також нардеп переконаний, що Єрмак не міг не знайти про такі корупційні схеми.

Немає іншої людини, яка може зібрати силовиків і "нарізати такі завдання". Це я цитую керівника САП. А план про ліквідацію НАБУ та САП був скоординований і підготовлений за лідерства Єрмака,

– сказав Железняк.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак поки ніяк не коментував такі заяви. Також офіційної підозри щодо нього немає.

Зверніть увагу! Що відомо про корупційний скандал в українській енергетиці – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Корупційний скандал в Україні: коротко