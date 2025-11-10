Краматорск массированно атаковали дроны: 7 БпЛА всадили по объектам за полчаса

Россияне полчаса били дронами по Краматорской общине Донецкой области. Эпицентром ударов был жилой сектор города.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на городского голову Краматорска Александра Гончаренко.

Что известно об атаке на Краматорск?

Россияне вечером 10 ноября запустили на Краматорск 7 беспилотников. Воздушную тревогу непосредственно в районе объявили в 17:26. Позже над городом начали летать российские дроны. Атака продолжалась полчаса – с 20:13 по 20:39. В это время под массированным обстрелом дронами был жилой сектор.

БпЛА серьезно повредили жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, в частности учебное заведение.

Александр Гончаренко отметил, что опасность для Краматорского района еще не прошла, враг может осуществить повторную атаку.

Где еще 10 ноября была атака вражеских дронов?