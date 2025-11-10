Краматорск массированно атаковали дроны: 7 БпЛА всадили по объектам за полчаса
- Россияне запустили дроны на Краматорск, атака длилась полчаса с 20:13 по 20:39.
- Остается опасность повторной атаки, в городе фиксируются последствия.
Россияне полчаса били дронами по Краматорской общине Донецкой области. Эпицентром ударов был жилой сектор города.
Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на городского голову Краматорска Александра Гончаренко.
Что известно об атаке на Краматорск?
Россияне вечером 10 ноября запустили на Краматорск 7 беспилотников. Воздушную тревогу непосредственно в районе объявили в 17:26. Позже над городом начали летать российские дроны. Атака продолжалась полчаса – с 20:13 по 20:39. В это время под массированным обстрелом дронами был жилой сектор.
БпЛА серьезно повредили жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, в частности учебное заведение.
Александр Гончаренко отметил, что опасность для Краматорского района еще не прошла, враг может осуществить повторную атаку.
Где еще 10 ноября была атака вражеских дронов?
В ночь на 10 ноября Россия ударила по Украине двумя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и 67 ударными БпЛА. Защитники неба сбили и подавили сигнал 52 вражеских дронов разных типов на Востоке, Юге и в Центре страны.
Днем оккупанты применили дроны по гражданской инфраструктуре Одесского района. Повреждения получила крыша жилого дома.
Один человек травмирован в результате вражеского удара по Сумской области. Россияне атаковали Краснопольскую общину, вызвав возгорание. На месте работали специалисты ГСЧС.