Краматорськ масовано атакували дрони: 7 БпЛА вгатили по об'єктах за пів години
- Росіяни запустили дрони на Краматорськ, атака тривала пів години з 20:13 по 20:39.
- Залишається небезпека повторної атаки, у місті фіксуються наслідки.
Росіяни пів години били дронами по Краматорській громаді Донеччини. Епіцентром ударів був житловий сектор міста.
Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на міського голову Краматорська Олександра Гончаренка.
Що відомо про атаку на Краматорськ?
Росіяни увечері 10 листопада запустили на Краматорськ 7 безпілотників. Повітряну тривогу безпосередньо в районі оголосили о 17:26. Пізніше над містом почали літати російські дрони. Атака тривала пів години – з 20:13 по 20:39. У цей час під масованим обстрілом дронами був житловий сектор.
БпЛА серйозно пошкодили житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема заклад освіти.
Олександр Гончаренко зауважив, що небезпека для Краматорського району ще не минула, ворог може здійснити повторну атаку.
Де ще 10 листопада була атака ворожих дронів?
У ніч проти 10 листопада Росія вдарила по Україні двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 і 67 ударними БпЛА. Оборонці неба збили та подавили сигнал 52 ворожих дронів різних типів на Сході, Півдні та в Центрі країни.
Удень окупанти застосували дрони по цивільній інфраструктурі Одеського району. Ушкоджень зазнав дах житлового будинку.
Одна людина травмована внаслідок ворожого удару по Сумщині. Росіяни атакували Краснопільську громаду, спричинивши загоряння. На місці працювали спеціалісти ДСНС.