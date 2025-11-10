Краматорськ масовано атакували дрони: 7 БпЛА вгатили по об'єктах за пів години

Росіяни пів години били дронами по Краматорській громаді Донеччини. Епіцентром ударів був житловий сектор міста.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на міського голову Краматорська Олександра Гончаренка.

Що відомо про атаку на Краматорськ?

Росіяни увечері 10 листопада запустили на Краматорськ 7 безпілотників. Повітряну тривогу безпосередньо в районі оголосили о 17:26. Пізніше над містом почали літати російські дрони. Атака тривала пів години – з 20:13 по 20:39. У цей час під масованим обстрілом дронами був житловий сектор.

БпЛА серйозно пошкодили житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема заклад освіти.

Олександр Гончаренко зауважив, що небезпека для Краматорського району ще не минула, ворог може здійснити повторну атаку.

Де ще 10 листопада була атака ворожих дронів?