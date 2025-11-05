Полковник запаса раскрыл скрытую цель новых мобилизационных законов Путина

Путин подписал указы о постоянном призыве и быстрой мобилизации резервистов. Кремль пытается закрыть потери на фронте, используя людей как ресурс для продолжения войны против Украины.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, что эти решения имеют скрытую цель. Он намекнул, что Москва готовится к принудительной мобилизации, чтобы удержать контроль над ситуацией.

Кремль готовится к принудительной мобилизации

Новые указы Путина свидетельствуют о попытке компенсировать большие потери армии. Кремль стремится поставить в строй резервистов под видом охраны стратегических объектов, однако понятно, что впоследствии их отправят на фронт.

Резервистов сейчас будут фактически принудительно ставить в строй. Сначала их привлекут к охране военных объектов, а затем отправят в зону боевых действий,

– отметил Свитан.

По словам полковника запаса, это только начало более масштабной кампании. Кремль ищет способы мобилизовать население без официального объявления новой волны призыва, чтобы избежать социального взрыва.

Российская армия истощена и нуждается в новых ресурсах

Москва теряет способность комплектовать армию добровольцами. Большинство россиян идут воевать только за деньги, а финансовые резервы стремительно сокращаются. Поэтому Кремль вынужден переходить к скрытой принудительной мобилизации.

Россияне идут воевать не из патриотизма, а за деньги. После ударов по экономике и санкций им уже ничего не предложат, поэтому готовят принудительную мобилизацию,

– сказал Свитан.

Такие действия свидетельствуют, что режим теряет возможности поддерживать войну привычными методами. Вместо стимулов остался страх и давление, которые только ускоряют упадок армии.

Российское руководство боится открыто объявлять новую волну мобилизации. Во многих регионах, далеких от Москвы, война не имеет никакой поддержки, поэтому принудительная отправка людей на фронт может вызвать массовые протесты.

Путин понимает, что принудительная мобилизация приведет к серьезному сопротивлению. Война не нужна ни Башкортостану, ни Якутии, ни другим регионам, которым навязывают решение Кремля,

– объяснил Свитан.

Именно поэтому власть пытается действовать осторожно, постепенно создавая механизмы для рекрутинга под прикрытием "контрактной службы". Это позволяет избегать прямого конфликта с населением, но ненадолго.

Москва стремится сохранить империю любой ценой

Настоящая цель мобилизационных решений Кремля не ограничивается войной против Украины. Москва пытается удержать контроль над своей "метрополией" и колониями, которые все чаще демонстрируют стремление к самостоятельности.

Москва – это метрополия, которая живет за счет колоний. Если выключить Кремль, все эти республики сразу пойдут в свободное плавание. Поэтому они будут воевать, пока не уничтожат украинскую государственность,

– подчеркнул Свитан.

По его словам, для российского режима это война за выживание системы. Кремль готов пожертвовать собственным населением, чтобы сохранить имперские амбиции и показать контроль над колониями.

Потери и санкции разрушают военную машину Путина

Ежедневные потери российских войск исчисляются тысячами людей и десятками единиц техники. Украинские удары, санкционное давление и истощение ресурсов постепенно уничтожают возможности Кремля вести затяжную войну.

Ежедневно Россия теряет более тысячи солдат и десятки единиц техники. Впереди у них только новые мобилизации и рекрутинг внутри страны, потому что извне никто им не поможет,

– подытожил Свитан.

Такие тенденции свидетельствуют, что военная система Путина приближается к пределу. Принудительные мобилизации лишь отсрочат крах, но не смогут остановить неизбежное поражение.

