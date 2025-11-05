Полковник запасу розкрив приховану мету нових мобілізаційних законів Путіна

Путін підписав укази про постійний призов і швидку мобілізацію резервістів. Кремль намагається закрити втрати на фронті, використовуючи людей як ресурс для продовження війни проти України.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, що ці рішення мають приховану мету. Він натякнув, що Москва готується до примусової мобілізації, аби утримати контроль над ситуацією.

Кремль готується до примусової мобілізації

Нові укази Путіна свідчать про спробу компенсувати великі втрати армії. Кремль прагне поставити в стрій резервістів під виглядом охорони стратегічних об'єктів, однак зрозуміло, що згодом їх відправлять на фронт.

Резервістів зараз будуть фактично примусово ставити в стрій. Спочатку їх залучать до охорони військових об'єктів, а потім відправлять у зону бойових дій,

– зазначив Світан.

За словами полковника запасу, це лише початок масштабнішої кампанії. Кремль шукає способи мобілізувати населення без офіційного оголошення нової хвилі призову, щоб уникнути соціального вибуху.

Російська армія виснажена і потребує нових ресурсів

Москва втрачає здатність комплектувати армію добровольцями. Більшість росіян ідуть воювати лише за гроші, а фінансові резерви стрімко скорочуються. Через це Кремль змушений переходити до прихованої примусової мобілізації.

Росіяни йдуть воювати не з патріотизму, а за гроші. Після ударів по економіці та санкцій їм уже нічого не запропонують, тому готують примусову мобілізацію,

– сказав Світан.

Такі дії свідчать, що режим втрачає можливості підтримувати війну звичними методами. Замість стимулів залишився страх і тиск, які лише пришвидшують занепад армії.

Російське керівництво боїться відкрито оголошувати нову хвилю мобілізації. У багатьох регіонах, далеких від Москви, війна не має жодної підтримки, тому примусове відправлення людей на фронт може викликати масові протести.

Путін розуміє, що примусова мобілізація призведе до серйозного спротиву. Війна не потрібна ні Башкортостану, ні Якутії, ні іншим регіонам, яким нав'язують рішення Кремля,

– пояснив Світан.

Саме тому влада намагається діяти обережно, поступово створюючи механізми для рекрутингу під прикриттям "контрактної служби". Це дозволяє уникати прямого конфлікту з населенням, але ненадовго.

Москва прагне зберегти імперію за будь-яку ціну

Справжня мета мобілізаційних рішень Кремля не обмежується війною проти України. Москва намагається утримати контроль над своєю "метрополією" та колоніями, які дедалі частіше демонструють прагнення до самостійності.

Москва – це метрополія, яка живе за рахунок колоній. Якщо вимкнути Кремль, усі ці республіки одразу підуть у вільне плавання. Тому вони будуть воювати, поки не знищать українську державність,

– наголосив Світан.

За його словами, для російського режиму це війна за виживання системи. Кремль готовий пожертвувати власним населенням, аби зберегти імперські амбіції та показати контроль над колоніями.

Втрати і санкції руйнують воєнну машину Путіна

Щоденні втрати російських військ обчислюються тисячами людей і десятками одиниць техніки. Українські удари, санкційний тиск і виснаження ресурсів поступово знищують можливості Кремля вести затяжну війну.

Щодня Росія втрачає понад тисячу солдатів і десятки одиниць техніки. Попереду в них лише нові мобілізації та рекрутинг усередині країни, бо ззовні ніхто їм не допоможе,

– підсумував Світан.

Такі тенденції свідчать, що воєнна система Путіна наближається до межі. Примусові мобілізації лише відтермінують крах, але не зможуть зупинити неминучу поразку.

Що відомо про нову мобілізацію в Росії?