В пятницу, 17 октября, Владимир Зеленский и Дональд Трамп в третий раз встретились в Белом доме. На событие широко отреагировали кремлевские чиновники и пропагандисты, повторив свои информационные тезисы, направленные на то, чтобы оторвать Украину от западной поддержки и оправдать продолжение войны.

Об этом говорится в отчете ISW от 18 октября, передает 24 Канал. В частности, на призыв американского президента к миру ответил в соцсетях заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как в России отреагировали на встречу Зеленского и Трампа?

На призыв Трампа Медведев ответил в своих аккаунтах в социальных сетях на английском и русском языках.

Справка: после встречи с Зеленским 17 октября американский президент в очередной раз призвал остановить войну. "Пусть обе стороны объявят о победе, а история рассудит!" – предложил он.

Российский политик заявил, что это не касается его страны, которая нуждается в победе "на известных всем условиях". Аналитики предположили, что речь идет о неизменных требованиях Кремля – установлении пророссийского марионеточного правительства в Украине, ее нейтралитете, отказе от НАТО и ограничении численности вооруженных сил, чтобы страна не могла защититься от будущей агрессии.

Также чиновники страны-агрессора выразили осторожный оптимизм относительно сообщения о решении Трампа пока не предоставлять Tomahawk для Киева. В то же время Медведев предостерег, что поставки американского оружия в Украину все же продолжатся.

Интересно, что председатель Либерально-демократической партии (ЛДПР) и депутат Госдумы Леонид Слуцкий сделал вывод о "победе Путина", потому что президент США якобы принял свое решение по дальнобойным ракетам именно после телефонного разговора с главой Кремля накануне, 16 октября.

В свою очередь гендиректор Российского фонда прямых инвестиций и главный переговорщик диктатора Кирилл Дмитриев повторил предложения, касающиеся экономического сотрудничества в обмен на отказ Трампа от мирных усилий и разрешение Путину продолжать войну в Украине без давления со стороны США.

Действительно ли Путин повлиял на решение Трампа?