У п'ятницю, 17 жовтня, Володимир Зеленський і Дональд Трамп утретє зустрілися в Білому домі. На подію широко відреагували кремлівські чиновники та пропагандисти, повторивши свої інформаційні тези, спрямовані на те, аби відірвати Україну від західної підтримки та виправдати продовження війни.

Про це йдеться у звіті ISW від 18 жовтня, передає 24 Канал. Зокрема, на заклик американського президента до миру відповів у соцмережах заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Мєдвєдєв.

Як у Росії відреагували на зустріч Зеленського і Трампа?

На заклик Трампа Мєдвєдєв відповів у своїх акаунтах у соціальних мережах англійською та російською мовами.

Довідка: після зустрічі з Зеленським 17 жовтня американський президент укотре закликав зупинити війну. "Нехай обидві сторони оголосять про перемогу, а історія розсудить!" – запропонував він.

Російський політик заявив, що це не стосується його країни, яка потребує перемоги "на відомих усім умовах". Аналітики припустили, що йдеться про незмінні вимоги Кремля – встановлення проросійського маріонеткового уряду в Україні, її нейтралітет, відмова від НАТО та обмеження чисельності збройних сил, аби країна не могла захиститися від майбутньої агресії.

Також чиновники країни-агресорки висловили обережний оптимізм щодо повідомлення про рішення Трампа наразі не надавати Tomahawk для Києва. Водночас Медведєв застеріг, що постачання американської зброї в Україну все ж продовжиться.

Цікаво, що голова Ліберально-демократичної партії (ЛДПР) і депутат Держдуми Леонід Слуцький зробив висновок про "перемогу Путіна", бо президент США нібито ухвалив своє рішення щодо далекобійних ракет саме після телефонної розмови з очільником Кремля напередодні, 16 жовтня.

Натомість гендиректор Російського фонду прямих інвестицій і головний перемовник диктатора Кирило Дмитрієв повторив пропозиції, що стосувалися економічного співробітництва в обмін на відмову Трампа від мирних зусиль і дозвіл Путіну продовжувати війну в Україні без тиску з боку США.

Чи справді Путін вплинув на рішення Трампа?