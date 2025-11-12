Испугались не на шутку: насколько эффективен "новый способ" россиян защититься от дронов

В регионах России начали массово набирать резервистов для защиты критически важных объектов. Владимир Путин подписал соответствующий закон, позволяющий привлекать резервистов для таких целей не только в военное, но и в мирное время.

В эфире 24 Канала генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко сказал, как россияне придумали "новый способ" защиты от атак. К слову, формирование спецотрядов резервистов началось еще до вступления в силу соответствующих поправок в законодательство.

Интересно Всю армаду туда, – генерал назвал главные цели для ударов по территории России

Как Россия защищается от украинских атак?

Российская разведка постоянно работает. Оккупанты изучают все инновации Украины и перенимают и реализуют у себя эффективные методы борьбы с дроновыми атаками. В частности речь идет о мобильных группах.

Обратите внимание! Центр противодействия дезинформации сообщил, что сейчас у россиян серьезный дефицит средств противовоздушной обороны. Ведь основное количество ПВО оккупанты сосредоточили вдоль линии фронта и вокруг Москвы.

По словам генерал-лейтенант в отставке, то, что сейчас россияне делают для защиты критической инфраструктуры, очень похоже на то, что обсуждал Кабинет Министров в мае, а затем в июне было принято группы противовоздушной защиты на базе добровольческих формирований территориальных общин.

Есть соответствующее постановление Кабинета Министров, согласно которому привлекают граждан, которые не подлежат мобилизации. Государство обязуется обеспечивать вооружением, обучать, оплачивать боевое дежурство и т.д,

– добавил Романенко.

Одна из последних украинских инноваций – дроны-перехватчики. Россияне внимательно следят за этим и пытаются копировать. Ведь имеют большую необходимость в защите военных объектов. Эффективность украинских ударов все больше растет. К тому же перед задачей ударов Силы обороны делают коридоры в противовоздушной обороне противника.

Последние атаки по России: что известно?