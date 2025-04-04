"Я не слышу сердцебиения": в сети показали тяжелые кадры, как в Кривом Роге реанимировали ребенка

В результате российского ракетного удара в Кривом Роге погибло 6 детей и много пострадало. В сети опубликовали тяжелые кадры, как после атаки пытались реанимировать мальчика.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Свои. Кривой Рог".

Важно Удар баллистикой, десятки погибших, среди них много детей: все об обстреле Кривого Рога 4 апреля

Как в Кривом Роге реанимировали ребенка посреди улицы

Россия 4 апреля нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Враг цинично ударил по центру жилого района – рядом с детской площадкой.

В результате очередного военного преступления России погибло 16 человек, среди которых – 6 детей. Десятки людей получили ранения, среди которых также много несовершеннолетних. Самому младшему пострадавшему всего 3 месяца. Мальчик получил осколочные ранения, но в госпитализации не нуждается.

Сейчас в сети появились тяжелые кадры, как в Кривом Роге реанимировали ребенка после атаки. На кадрах отец несет мальчика на руках и умоляет о помощи.

Ребенка начинают осматривать, но родители слышат страшный ответ: "Я не слышу сердцебиения". Ребенку начали немедленно проводить реанимационные мероприятия. В СМИ сообщают, что мальчика забрала скорая.

Как в Кривом Роге реанимировали ребенка после атаки: смотрите видео (Внимание! Чувствительный контент. Не рекомендуется к просмотру людям с чувствительной психикой и несовершеннолетним. 18+)

Ранее в сети опубликовали другие ужасные кадры с места обстрела в Кривом Роге. На них зафиксировали, как мать оплакивает своего 15-летнего сына, который погиб в результате ракетного удара.

Последствия атаки в Кривом Роге

Россия ударила по Кривому Рогу в 18:50. Взрыв прогремел почти сразу после объявления воздушной тревоги.

Враг цинично ударил рядом с детской площадкой в жилом районе. В результате атаки произошли пожары в гаражах, вспыхнули припаркованные машины. Также разбиты два десятка многоэтажек, более тридцати автомобилей, учебные заведения и общественного питания.

Сейчас окончательные последствия российской атаки уточняются. На месте работают экстренные службы, пострадавшим помогают психологи.

Владимир Зеленский осудил российскую атаку по Кривому Рогу. Президент подчеркнул, что этот террористический удар четко демонстрирует, что россия не хочет мира и прекращения войны.