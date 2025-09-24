В среду, 24 сентября, в год 80-й годовщины ООН, в Нью-Йорке начался 5-й саммит Крымской платформы. Он собрал мировых лидеров, представителей международных организаций, парламентов, экспертных кругов и гражданского общества.

Речь идет об обсуждении конкретных шагов для восстановления территориальной целостности Украины и достижения справедливого мира. Подробнее о заявлениях политиков – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Помогут только друзья и оружие: Владимир Зеленский снова выступил в ООН

5-й саммит международной Крымской платформы: смотрите трансляцию

Главные заявления с саммита 24 сентября

Пятый саммит Крымской платформы в Нью-Йорке открыл министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Также выступил Владимир Зеленский.