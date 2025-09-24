У середу, 24 вересня, у рік 80-ї річниці ООН, у Нью-Йорку розпочався 5-й саміт Кримської платформи. Він зібрав світових лідерів, представників міжнародних організацій, парламентів, експертних кіл та громадянського суспільства.

Йдеться про обговорення конкретних кроків для відновлення територіальної цілісності України та досягнення справедливого миру. Детальніше про заяви політиків – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Допоможуть тільки друзі та зброя: Володимир Зеленський знову виступив в ООН

5-й саміт міжнародної Кримської платформи: дивіться трансляцію

Головні заяви з саміту 24 вересня

П'ятий саміт Кримської платформи у Нью-Йорку відкрив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Також виступив Володимир Зеленський.