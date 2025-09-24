"Слабка реакція призвела до насильства": головні заяви з 5-го саміту Кримської платформи
- У Нью-Йорку відбувся 5-й саміт Кримської платформи, присвячений відновленню територіальної цілісності України.
- Зеленський заявив, що схильність Росії до війни спровокувала, зокрема, слабка реакція світу на окупацію Криму.
У середу, 24 вересня, у рік 80-ї річниці ООН, у Нью-Йорку розпочався 5-й саміт Кримської платформи. Він зібрав світових лідерів, представників міжнародних організацій, парламентів, експертних кіл та громадянського суспільства.
Йдеться про обговорення конкретних кроків для відновлення територіальної цілісності України та досягнення справедливого миру. Детальніше про заяви політиків – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Головні заяви з саміту 24 вересня
П'ятий саміт Кримської платформи у Нью-Йорку відкрив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Також виступив Володимир Зеленський.
Слабка реакція світу на окупацію Криму призвела до схильності Росії до війни і насильства,
– заявив він.
Російська воєнна машина зіткнулася з дуже серйозними складностями,
– зауважив Зеленський.
Довідка: ініційована Зеленським у 2021 році Кримська платформа – міжнародний механізм, що консолідує уряди, міжнародні організації та громадянське суспільство. Її діяльність спрямована на координацію глобальної відповіді на російську агресію, посилення міжнародного тиску на Кремль та просування процесу деокупації Криму.
