Йдеться про обговорення конкретних кроків для відновлення територіальної цілісності України та досягнення справедливого миру. Детальніше про заяви політиків – читайте в матеріалі 24 Каналу.

5-й саміт міжнародної Кримської платформи: дивіться трансляцію

Головні заяви з саміту 24 вересня

П'ятий саміт Кримської платформи у Нью-Йорку відкрив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Також виступив Володимир Зеленський.