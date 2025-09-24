Слабая реакция мира на оккупацию Крыма привела к склонности России к войне и насилию,

– заявил он.

Кроме того, украинский президент прокомментировал украинские удары дальнобойными дронами по оккупантам в Крыму. По его словам, это необходимо, чтобы защитить жизни наших людей и не дать России превратить полуостров в "одну большую военную базу".

Российская военная машина столкнулась с очень серьезными сложностями,

– отметил Зеленский.

Справка: инициированная Зеленским в 2021 году Крымская платформа – международный механизм, консолидирующий правительства, международные организации и гражданское общество. Ее деятельность направлена на координацию глобального ответа на российскую агрессию, усиление международного давления на Кремль и продвижение процесса деоккупации Крыма.

Оккупация Крыма: последние новости