Речь идет об обсуждении конкретных шагов для восстановления территориальной целостности Украины и достижения справедливого мира. Подробнее о заявлениях политиков – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Помогут только друзья и оружие: Владимир Зеленский снова выступил в ООН
5-й саммит международной Крымской платформы: смотрите трансляцию
Главные заявления с саммита 24 сентября
Пятый саммит Крымской платформы в Нью-Йорке открыл министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Также выступил Владимир Зеленский.
Слабая реакция мира на оккупацию Крыма привела к склонности России к войне и насилию,
– заявил он.
Российская военная машина столкнулась с очень серьезными сложностями,
– отметил Зеленский.
Справка: инициированная Зеленским в 2021 году Крымская платформа – международный механизм, консолидирующий правительства, международные организации и гражданское общество. Ее деятельность направлена на координацию глобального ответа на российскую агрессию, усиление международного давления на Кремль и продвижение процесса деоккупации Крыма.
Оккупация Крыма: последние новости
- Ударов по временно оккупированному Крымскому полуострову становится все больше. Эксклюзивно для 24 Канала полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан прокомментировал ситуацию. Он предположил, что сейчас идет подготовка к серьезному воздушному вторжению в Крым.
- Напомним, вечером 21 сентября было шумно на территории санатория "Форос Терлецкий", что связывают с атакой дронов на так называемую дачу ФСБ, где неоднократно отдыхал Путин. Политтехнолог Тарас Загородний заявил, что в ресторане могли быть важные для России люди. В частности, на связь якобы не выходит Владимир Сальдо.
- К слову, ГБР завершило расследование в отношении экс-заместителя командующего Черноморским флотом и четырех экс-сотрудников севастопольского подразделения "Беркут". В феврале-марте 2014 года они активно содействовали оккупационным властям в Крыму.