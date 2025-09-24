Речь идет об обсуждении конкретных шагов для восстановления территориальной целостности Украины и достижения справедливого мира. Подробнее о заявлениях политиков – читайте в материале 24 Канала.

Пятый саммит Крымской платформы в Нью-Йорке открыл министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Также выступил Владимир Зеленский.

Слабая реакция мира на оккупацию Крыма привела к склонности России к войне и насилию,
– заявил он.

Кроме того, украинский президент прокомментировал украинские удары дальнобойными дронами по оккупантам в Крыму. По его словам, это необходимо, чтобы защитить жизни наших людей и не дать России превратить полуостров в "одну большую военную базу".

Российская военная машина столкнулась с очень серьезными сложностями,
– отметил Зеленский.

Справка: инициированная Зеленским в 2021 году Крымская платформа – международный механизм, консолидирующий правительства, международные организации и гражданское общество. Ее деятельность направлена на координацию глобального ответа на российскую агрессию, усиление международного давления на Кремль и продвижение процесса деоккупации Крыма.

Оккупация Крыма: последние новости

  • Ударов по временно оккупированному Крымскому полуострову становится все больше. Эксклюзивно для 24 Канала полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан прокомментировал ситуацию. Он предположил, что сейчас идет подготовка к серьезному воздушному вторжению в Крым.
  • Напомним, вечером 21 сентября было шумно на территории санатория "Форос Терлецкий", что связывают с атакой дронов на так называемую дачу ФСБ, где неоднократно отдыхал Путин. Политтехнолог Тарас Загородний заявил, что в ресторане могли быть важные для России люди. В частности, на связь якобы не выходит Владимир Сальдо.
  • К слову, ГБР завершило расследование в отношении экс-заместителя командующего Черноморским флотом и четырех экс-сотрудников севастопольского подразделения "Беркут". В феврале-марте 2014 года они активно содействовали оккупационным властям в Крыму.