"Взрывная" охота: спецназовцы ГУР атаковали 3 РЛС и десантный катер врага в Крыму

Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки", использовав беспилотники, атаковали три радиолокационных станции врага и десантный катер оккупантов во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, передает 24 Канал. Также есть кадры поражения вышеупомянутых целей.

Что удалось уничтожить в Крыму?

В разведке рассказали подробности успешной атаки на российские цели.

Мастерски уклоняясь от ракет вражеской ПВО, дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают уничтожать ценную радиолокационную технику оккупантов на Крымском полуострове,

– говорится в сообщении.

На этот раз под ударом разведчиков оказались:

РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф";

РЛС П-18 "Терек";

РЛС 55Ж6У "Небо-У";

десантный катер "БК-16".

Удары по российским РЛС и катеру в Крыму смотрите видео

Какие операции осуществили в ГУР ранее?