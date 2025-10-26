"Взрывная" охота: спецназовцы ГУР атаковали 3 РЛС и десантный катер врага в Крыму
- Спецподразделение "Призраки" атаковало важные цели россиян во временно оккупированном Крыму.
- Благодаря им удалось поразить РЛС 96Л6, РЛС П-18, РЛС 55Ж6У и десантный катер "БК-16".
Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки", использовав беспилотники, атаковали три радиолокационных станции врага и десантный катер оккупантов во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, передает 24 Канал. Также есть кадры поражения вышеупомянутых целей.
Что удалось уничтожить в Крыму?
В разведке рассказали подробности успешной атаки на российские цели.
Мастерски уклоняясь от ракет вражеской ПВО, дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают уничтожать ценную радиолокационную технику оккупантов на Крымском полуострове,
– говорится в сообщении.
На этот раз под ударом разведчиков оказались:
- РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф";
- РЛС П-18 "Терек";
- РЛС 55Ж6У "Небо-У";
- десантный катер "БК-16".
Удары по российским РЛС и катеру в Крыму смотрите видео
Какие операции осуществили в ГУР ранее?
Источники 24 Канала в ГУР МО сообщили, что в течение недели в России произошло много поджогов электрощитовых, релейных шкафов на железных дорогах и других частей инфраструктуры. Пожары случились по всей территории страны.
Также недавно разведка совместно с Движением освобождения Кавказа ликвидировали военнослужащих 247-го кавказского казачьего полка в Ставрополе возле контрольно-пропускного пункта воинской части №54801.
Ранее им удалось поразить дорогостоящую радиолокационную систему на аэродроме в Джанкое, в Крыму. Военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснял, что Украина разрабатывает сценарии борьбы.