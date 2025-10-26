"Вибухове" полювання: спецпризначенці ГУР атакували 3 РЛС та десантний катер ворога у Криму

Спецпідрозділ ГУР МО України "Примари", використавши безпілотники, атакували три радіолокаційних станції ворога та десантний катер окупнтів у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, передає 24 Канал. Також є кадри ураження вищезгаданих цілей.

Що вдалося знищити у Криму?

У розвідці розповіли подробиці успішної атаки на російські цілі.

Майстерно ухиляючись від ракет ворожої ППО, дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують нищити цінну радіолокаційну техніку окупантів на Кримському півострові,

– ідеться у повідомленні.

Цього разу під ударом розвідників опинилися:

РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф";

РЛС П-18 "Тєрєк";

РЛС 55Ж6У "Нєбо-У";

десантний катер "БК-16".

Удари по російських РЛС та катеру у Криму дивіться відео

