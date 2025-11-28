Хочу, чтобы не было слухов и спекуляций, – Зеленский анонсировал нового руководителя Офиса Президента

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак 28 ноября написал заявление об отставке. Владимир Зеленский рассказал, что в связи с этим состоится перезагрузка институции.

Однако глава государства отметил, что стремится избежать слухов и спекуляций на эту тему. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского.

Кто может стать новым руководителем Офиса Президента?

Зеленский поблагодарил Ермака за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть. По его мнению, позиция всегда была патриотической.

Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя Офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить эту институцию,

– сказал президент.

Что известно об увольнении Ермака?