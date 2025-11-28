Хочу, щоб не було чуток і спекуляцій, – Зеленський анонсував нового керівника Офісу Президента
- Андрій Єрмак подав заяву про відставку з посади керівника Офісу Президента 28 листопада.
- Президент Зеленський оголосив про консультації щодо нового керівника Офісу, щоб уникнути чуток і спекуляцій.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 28 листопада написав заяву про відставку. Володимир Зеленський розповів, що у зв'язку з цим відбудеться перезавантаження інституції.
Однак глава держави зауважив, що прагне уникнути чуток і спекуляцій на цю тему. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського.
Хто може стати новим керівником Офісу Президента?
Зеленський подякував Єрмаку за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. На його думку, позиція завжди була патріотичною.
Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника Офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію,
– сказав президент.
Що відомо про звільнення Єрмака?
Вранці 28 листопада стало відомо, що НАБУ і САП проводять обшуки в Андрія Єрмака. Зазначається, що керівник Офісу Президента може бути причетний до справи "Мідас" з корупцією в енергетиці. Однак наразі йому не повідомили про підозру.
Єрмак підтвердив, що детективи антикорупційних органів дійсно проводять слідчі дії у його помешканні. Він запевнив, що не заважає роботі слідчих, а його адвокати активно співпрацюють із правоохоронцями.
Володимир Зеленський пізніше у вечірньому зверненні заявив, що керівник ОП подав у відставку з посади. Після цього він підписав указ про його звільнення.