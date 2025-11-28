Кто станет новым главой ОП: СМИ назвали вероятную кандидатуру

Президент Владимир Зеленский уволил с должности руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. СМИ рассказали, кто может занять его место.

Кто может стать руководителем Офиса Президента?

По данным нардепа Ярослава Железняка, по состоянию на сейчас ни один из озвученных инсайдов не соответствует действительности. Потому что решения нет и в лучшем случае оно будет только на выходных. Однако, по его информации, есть четыре наиболее вероятных кандидата.