Укр Рус
24 Канал Новости Украины Кто станет новым главой ОП: СМИ назвали вероятную кандидатуру
28 ноября, 21:26
1

Кто станет новым главой ОП: СМИ назвали вероятную кандидатуру

Надежда Батюк

Президент Владимир Зеленский уволил с должности руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. СМИ рассказали, кто может занять его место.

Сейчас глава государства рассматривает кандидатуру Павла Палисы. Об этом "Укринформу" сообщил осведомленный источник, передает 24 Канал.

Смотрите также Ермак подал в отставку за день до встречи с Виткоффом и зятем Трампа, – Axios

Кто может стать руководителем Офиса Президента?

По данным нардепа Ярослава Железняка, по состоянию на сейчас ни один из озвученных инсайдов не соответствует действительности. Потому что решения нет и в лучшем случае оно будет только на выходных. Однако, по его информации, есть четыре наиболее вероятных кандидата.