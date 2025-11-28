Хто стане новим головою Офісу Президента: ЗМІ назвали ймовірну кандидатуру

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. ЗМІ розповіли, хто може зайняти його місце.

Хто може стати керівником Офісу Президента?

В "Укрінформі" заявили, що новим керівником Офісу Президента стане Павло Паліса. Однак, за даними нардепа Ярослава Железняка, станом на зараз жоден з озвучених інсайдів не відповідає дійсності.

Железняк заявив, що новим керівником Офісу Президента може Юлія Свириденко, адже їй довіряє президент. Однак у такому випадку треба буде перепризначити весь уряд, а це технічно складно.

Цю посаду також може обійняти Михайло Федоров, оскільки він має хорошу репутацію, позитивний рейтинг та довіру Зеленського. Однак, на думку нардепа, Михайло значно ефективніший буде в уряді, як виконавчій гілці влади. Окрім цього, новим керівником інституції може стати Денис Шмигаль або Кирило Буданов.

Ось поки не відбудеться цей вибір, то говорити про зміну Уряду, окремих міністрів, заступників ОП та всіх інших просто немає сенсу. Воно все буде дуже повʼязано. І суто технічно і політично,

– зауважив Железняк.