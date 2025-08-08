Герой Украины, генерал-лейтенант СБУ в отставке и народный депутат 5 созывов Григорий Омельченко знает российского диктатора Владимира Путина не только с телеэкранов. Впервые они встретились еще во времена Советского Союза, потом пересекались еще, а в 2004 году, когда российский диктатор вмешивался в президентские выборы и активно поддерживал Виктора Януковича, – началось первое политическое противостояние.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу Григорий Омельченко проанализировал Владимира Путина и его возможные психологические расстройства. Также он рассказал о первой встрече с диктатором и могли ли в КГБ завербовать Дональда Трампа. Больше деталей– читайте дальше в материале.

Нечищенная обувь и застиранная рубашка: о первой встрече с Путиным

Вы носитель многих инсайдов и знаете российского диктатора Владимира Путина не только с телеэкранов. Путин в 1990-х, в начале 2000-х годов и сейчас – это один и тот же человек или нет– в контексте психологическом, психическом, политтехнологическом? Что вы сейчас видите?

Если бы я знал, когда познакомился с Путиным в конце 1990 года, а затем еще встречался второй раз в конце 1991 года, что в его темной душе кроется дьявол, антихрист и убийца, то даю вам слово, что в силу своей физической подготовки, как бывший спецназовец, я бы убил его при первой встрече в Санкт-Петербурге.

Тогда в конце 1990 меня с ним познакомил Анатолий Собчак. Я об этом очень подробно описал, говорил в прямых эфирах. Анатолий Собчак был моим неофициальным оппонентом, когда в 1986 г. я защищал кандидатскую диссертацию во время учебы в Киевской высшей школе МВД СССР. С ним меня в 1984 году познакомил мой научный руководитель, светлый человек – профессор, полковник Анатолий Яковлевич Дубинский.

Мы с Собчаком встречались очень-очень много раз. Сложились нормальные отношения. Я не раз был в Ленинграде, он был в Киеве. Встречались в Москве, в Волгограде на различных научно-практических юридических конференциях, где я выступал потом как преподаватель Киевской высшей школы МВД СССР.

Еще случилось так, что в июле 1990 года мы с Собчаком были избраны делегатами последнего 28-го съезда КПСС от Демократической платформы. Там на съезде я познакомился с Борисом Ельциным и многими известными людьми, входивших в состав Демократической платформы. Нас было ориентировочно 103 – 105 человек.

После этого знакомства встречались еще. Хорошо знаю его семью, Ксению (Собчак – 24 Канал) на руках держал, когда ему было 5 или 6 лет. Знаю его жену Нарусову Людмилу. Вообще у нас были нормальные, даже приятельские отношения, хотя между нами была разница в возрасте.

Конец ноября – начало декабря 1990 года, еще Советский Союз. Я приехал на научно-практическую конференцию в Ленинград. В то время Анатолий Собчак был главой городского Ленинградского совета народных депутатов Украины. Я прибыл к нему в рабочий кабинет, вошел, приятно поздоровались. Гостинец передал, тогда это был традиционно Киевский торт, украинская водка с перцем, сало с прорезью, украинский черный хлеб.

Он попросил меня несколько минут посидеть в кабинете, попить кофе или чай, пока он подпишет бумаги. Через 2 – 3 минуты постучали в дверь, они открываются и сначала появляется голова, а затем заходит человек – невысокого роста, щуплый. Это моя фотографическая память как профессионала, следователя и контрразведчика. На нем висит пиджак, как на вешалке, штаны не поглажены, обувь нечищенная. Застиранная рубашка и галстук, маленькие узелки в сторону сброшены.

Он спросил: "Анатолий Александрович, можно?". Он говорит: "Входи, Володя. Познакомься, это из Киева приехал почти твой коллега, майор милиции". Я тогда был майором милиции. Говорит: "Я тебе рассказывал, что он совершал на 28 съезде КПСС, как он выступал там, весь съезд шумел". Он говорит: "Я принес вам бумаги на подпись". Когда он зашел, мы знакомились, я протягиваю руку, он мне протягивает. Рукопожатие крепкое.

Тут я сразу посмотрел: уши целые, нос не побит. Значит, думаю, не занимается ни свободной борьбой, ни классической борьбой, ни боксом, или самбо, или дзюдо. Но, как учили меня мудрые учителя, что глаза – это зеркало души. Я мог читать душу человека. Я смотрел ему в глаза 5 – 7 секунд и знаете, у него стеклянные рыбьи глаза, как у испуганного карпа.



Путин в форме КГБ / Сайт президента России

Я не мог увидеть его души, какая-то пропасть. Такое энергетическое ощущение было, как на похоронах летом – когда свежо выкопана могила, на улице жарко, а из ямы, где будут хоронить человека, прохлада идет, вот так от него веяло. Аж так немного мурашки по телу. Думаю, Господи, что за характер, что за психологический тип, просто темная пропасть. Я не мог долго понять.

В 2009 году, когда Путин был премьер-министром, к нему приехал с официальным визитом мой знакомый, тогда он был сенатор, Джо Байден, который потом был президентом США. Он дал интервью американскому журналисту и рассказывал, что когда здоровался с Путиным за руку, смотрел ему в глаза и сказал: "Мистер Путин, у вас нет души".

На что, как рассказал Байден, Путин ответил: "Мы поняли друг друга". Так что видите, не только я, но и Джо Байден почувствовал такое психологическое состояние души, которая практически отсутствует у Владимира Путина.

Признаки шизофрении, педофилии и прочее: шокирующий анализ Путина

Я первый в мире опубликовал психологический портрет, психотип Путина, рассказал о его чертах характера и отклонениях в психике, сделал это с помощью моих двух институтов психиатрии в Западной Европе. Это помогли мне сделать мои коллеги из Парламентской ассамблеи Совета Европы, когда я был членом ПАСЕ в 2006 и 2010 годах.

Сейчас очень легко сделать это, потому что есть сотни, тысячи видеозаписей, выступлений, интервью. Заочно можно сделать судебно-психологическую, судебно-психиатрическую, судебно-физиономическую экспертизу. В апреле 2017 года я первым в мире опубликовал это исследование, основанное на выводах психиатров и психологов двух психиатрических институтов Западной Европы. Статья называется "Психопатия, шизофрения, мания величия, педофилия и все, что известно о диагнозах Путина". Газета "Украина молодая", 12 апреля 2017 года. Детали можете прочитать.

Тогда я понял и увязал те вещи, которые совершались Россией, когда он был премьер-министром, но по сути первым лицом, хотя президентом был тогда Дмитрий Медведев, с которым я тоже лично знаком. Меня с ним познакомил Владимир Путин, когда я в очередной раз приезжал в Ленинград, теперь Санкт-Петербург.

О событиях, которые были связаны с военной агрессией России против Грузии, я предупредил за полгода на сессии Парламентской ассамблеи. Потом я понял, что после агрессии России против Грузии на очереди будет Украина. Даже сказал, выступая на сессии ПАСЕ, на международных форумах в 2009 году, что в течение пяти лет Россия нападет на Украину. Начнет с аннексии Крыма, как это было сделано в Грузии.

Если я вам начну зачитывать, рассказывать психотип, психоанализ Путина, его поведение, это займет не меньше, чем полчаса времени. Если сделать вывод, то Путин является психопатом с признаками шизофрении. У него явные признаки педофилии, мания величия и мания страха преследования, у него огромный нарциссизм, думает, что он во всем прав, на него возложена миссия и так далее.

Если сравнить с помощью искусственного интеллекта психотипы, психологические портреты, черты характера, то я вам назову четырех диктаторов, или людей с признаками явного диктаторства и авторитаризма – это Гитлер, Сталин, Путин и Трамп.

Изучая их всех четверых, согласно выводам психологов, психиатров, физиономистов, искусственного интеллекта, – они похожи ориентировочно на 85 – 90%. А такие черты характера, как мания величия, мания преследования, мысли о возложении на них какой-то божественной миссии, у них совпадают ориентировочно на 98 – 99%. История повторяется, в частности с диктаторами.

С чего началось противостояние с Путиным и при чем здесь Янукович?

Первое политическое противостояние с Путиным у меня произошло, когда шли президентские выборы в 2004 году. Вы помните, что Путин активно и публично, хотя это было вмешательство во внутренние дела Украины, поддержал Виктора Януковича, пророссийского кандидата в президенты, ранее трижды судимого за насильственные и корыстные преступления, бывшего агента КГБ. Он был завербован, когда отбывал наказание в местах лишения свободы.

Путин активно его поддерживал, как и другая политическая элита России. Поскольку я был лично знаком с Путиным, встречался с ним, созванивался, разговаривал, когда он был назначен директором ФСБ в 1988 году, то я обратился к нему с очень жестким политическим заявлением, чтобы он не вмешивался во внутренние дела Украины.

Как офицер офицеру я сказал: "А как бы офицеры России и русский народ восприняли то, если бы во время выборов президента России баллотировался бывший уголовный заключенный, трижды судимый за насильственные корыстные преступления, у которого руки в крови, и чтобы вмешивалась какая-либо союзная республика бывшего СССР (Беларусь, Украина, Казахстан, или страны Балтии) и поддерживала его?" Я спросил у него: "Владимир, а ты лично проголосовал бы за президента своей страны, России, за бывшего уголовного заключенного, трижды судимого?".

Я мог сделать так, что эта публикация, официальное обращение, которое было напечатано на русском и украинском языках во многих газетах Украины, через мои каналы было в приемной президента Владимира Путина. Я знаю его реакцию, он меня тоже хорошо помнил.

Помню такой случай, когда еще до официального объявления ЦИК, после второго тура выборов, еще не было объявлено, что Янукович – президент Украины, а Путин уже досрочно поздравил его с избранием. На украинском телевидении я русских матерных слов не употреблял, но жестко ответил Путину как офицеру Комитета государственной безопасности, а не как президенту России. В то время я был действующим полковником СБУ и народным депутатом.

Так началось мое политическое, а затем юридическое противостояние с Путиным. Оно продолжалось после публикации его психологического портрета, психотипа, что он представляет собой как личность.

В мае 2017 года газета "Украина молодая" опубликовала мое юридическое обоснование о том, что, чтобы не допустить большой войны в Европе, Путин должен быть физически уничтожен. Для этого есть все юридические основания и нормы международного права. Подчеркиваю, все было опубликовано в газете "Украина молодая" 4 и 5 мая 2017 года, чуть меньше, чем через месяц после публикации его психологического портрета.

Одна статья, которая имела продолжение, называлась "Не лучше Хусейна: почему ликвидация Путина будет законной и справедливой". Продолжение этой статьи – "Ликвидация Путина: какие есть правовые основания физического уничтожения президента РФ". После этого политическое противостояние с Путиным переросло в совершенно другую фазу и форму. Если помните фильм "Белое солнце пустыни", там было выражение: "Если встретишь Джавдета, не трогай его. Он мой". Так вот: Путин – мой.

Возможен ли мятеж в Кремле?

Насколько в нынешних условиях возможен мятеж в Кремле? Есть ли в окружении Путина кто-то, кто готов пойти против диктатора? Возможно, по вашей информации, кто-то уже пытался делать мятеж?

Я предупреждал военно-политическое руководство Украины о большой войне с Россией и о возможном разжигании "ядерного пожара". К примеру, в публикации в "Украине молодой" под названием "Мы – не братья" 2016 года. Потом не менее 10 раз повторял, что большая война с Россией неизбежна. Возможно даже применение ядерного оружия с втягиванием в войну всего мира, включая НАТО.

Я постоянно писал статьи об этом, которые базировались на глубокой аналитике, в том числе и на той информации, которой я владел как генерал-лейтенант СБУ. Неоднократно письменно и публично предупреждал Соединенные Штаты, ЕС, Европейский парламент, ПАСЕ, где работал; ПА НАТО, а также ООН. Было много знакомых, близких, друзей и так далее, которых предупреждал.

Никто не хотел верить, что будет большая война между Украиной и Россией. Не верили, что Россия аннексирует Крым. А об этом я предупреждал в апреле 2008 года на ПАСЕ; на международных конференциях. Никто не хотел слушать, говорили, что это провокация. Мол, как может быть война между "братскими народами" и так далее.

Вернемся к вашему вопросу. В мае 2017 года я, кандидат юридических наук, доцент, с высшим образованием в сфере международных отношений, обосновывал физическое уничтожение Путина, потому что он – военный преступник. Об этом я публично объявил. Нужно было физически уничтожить Путина, чтобы не допустить большой войны, так же как это было с Усамой бен Ладеном.

В начале полномасштабного вторжения я как глава офицерской организации, которую мы тайно создали за несколько месяцев до полномасштабного вторжения, обратился к российским офицерам. Среди них были сотни моих учеников, которых я учил в Киевской высшей школе МВД СССР с 1983 по 1992 год. Обращение называлось так: "Спаси мир – убей Путина".

Я ждал реакции со стороны моих бывших учеников. В нашей команде есть крутые профессионалы-айтишники. Они сделали так, что на несколько миллионов российских телефонов пришла ссылка с заголовком "Убей Путина". Какую это вызвало реакцию – сами можете догадаться, в том числе и со стороны Путина.

Там еще с 2021 года разрабатывали операцию, чтобы выманить меня под разными предлогами на конференции, чтобы похитить и вывезти в Россию. Наша команда их переиграла. Это отдельная тема.

Глубоко изучив через свои контакты и источники, что там происходит в России, вокруг Путина, кто такой Путин, я пришел к однозначному выводу: в России невозможен государственный переворот или военный мятеж, как это было в Чили, когда туда пришел Пиночет.

Справка. Аугусто Пиночет – чилийский диктатор, генерал, пришедший к власти в результате государственного переворота 1973 года, свергнув президента-социалиста Сальвадора Альенде. Он правил Чили до 1990 года, установив жесткий авторитарный режим с массовыми репрессиями.

Я предполагаю, что возможен вариант, что это может сделать кто-то из близкого окружения Путина. Из его "первого звена обороны". Если из-за каких-то черт своего характера у такого человека появится чувство ненависти и ярости к Путину, то он может пойти на физическую ликвидацию диктатора.

Это будет героический поступок. Нечто подобное произошло во время покушения на Гитлера в 1938 году в пивном баре Мюнхена. В 1920-х годах он провел там Пивной путч. Этот бар для Гитлера и нацистов стал сакральным местом. После прихода к власти они ежегодно отмечали те события.

Один рабочий, плотник, работавший на военном заводе, готовил покушение на Гитлера. Он по ночам долбил колонну у трибуны, где должен был выступать Гитлер и заложил туда взрывчатку. Гитлер приехал туда выступать перед соратниками, там собралась вся верхушка. То ли это мистика, то ли сатанизм – Гитлер сократил свое выступление, потому что ему нужно было встретиться с немецкими генералами, и вышел.

Затем произошел взрыв. Если бы Гитлер оставался там, то от него ничего бы не осталось. Этого рабочего задержали, при нем были все чертежи. Его где-то более года держали в тюрьме перед казнью. В Гестапо до последнего дня не могли поверить, что это все организовал один человек. Я пришел к выводу, что этот человек, простой рабочий, понял – если физически не уничтожить Гитлера, то его страна втянет мир во Вторую мировую войну и погибнут десятки миллионов людей.

Теперь вспомните июль 2024 года – выборы в США и покушение на Дональда Трампа. Парень понял – если он не убьет Трампа, то не только его страна, но и весь мир будет в большом горе. Есть люди, которые каким-то образом чувствовали, что есть угроза планетарного характера, которая кроется в одном лице, которым управляет или дьявол, или какая-то темная сила.

Проанализировав эти покушения, я пришел к выводу, что такие лица каким-то нутром интуитивно чувствуют возможное покушение на себя, подготовку и так далее. И делают все, даже перестраховываясь по нескольку раз, чтобы мятежа или покушения на убийство не было.

Многие лица, которые были соучастниками преступлений с Путиным, выполняли его преступные приказы или были очевидцами этих совершенных преступлений, были уничтожены. Путин уничтожил более 40 генералов различных силовых ведомств – из российской армии, ФСБ, Министерства внутренних дел, гвардии и так далее.

Например, бывший начальник ГРУ России, генерал, знавший о преступлениях Путина во время оккупации Крыма, в Сирии и о других его поступках. Здоровый человек, которого вдруг кладут в дом отдыха, потому что плохо с сердцем. Через 2 дня он умирает от сердечного приступа.

Еще кто-то погиб в ДТП, кто-то выпал из окна, кто-то застрелился из табельного оружия, кто-то погиб на охоте или утонул, когда был на рыбалке; кто-то умер от инфаркта и инсульта. Все эти примеры, анализ, дают однозначный вывод, что они были убиты.

Приведу еще один пример. Путин служил в Дрездене в резидентуре Комитета государственной безопасности – первое главное управление, внешняя разведка. У него были несанкционированные контакты с агентами западных спецслужб – ЦРУ и спецслужб ФРГ. Где-то в конце 1988 года была организована внутренняя проверка КГБ. Генерал, проводивший проверку, специально выехал туда с делегацией.

Если бы это было начало 70-х или 80-х, то после проверки Путин загремел бы на 15 лет в тюрьму. Его действия квалифицировали бы как предательство родины. Генсеком был Михаил Горбачев, когда шли национально-демократические процессы. Путина вызвали в СССР, сняли с должности и отправили советником в университет, где работал Анатолий Собчак, то есть спрятали туда.

Тот генерал, который проводил расследование, внезапно умер, когда Путин пришел к власти, то есть Путин зачистил всех свидетелей своих преступлений против человечности, военных преступлений. То же самое делал и Гитлер, и Сталин.

Хочется верить, что найдется мужественный российский офицер, который поймет, что происходит и пойдет на этот шаг (убийство Путина – 24 Канал). Видимо, у меня уже не будет возможности лично встретиться с Путиным, но учитывая международное право, физическое уничтожение Путина – это единственный путь к спасению мира от развязывания ядерной войны.

Могли ли спецслужбы России завербовать Трампа?

Трамп пока не дошел до физических зачисток, но начал юридические зачистки всех должностных лиц – и ЦРУ, и ФБР, и министерства юстиции и представителей других государственных учреждений, которые знали о его контактах с Путиным и догадывались, что он был завербован КГБ еще в советские времена.



Путин и Трамп / Getty Images

У меня есть все доказательства и исследования. Зайдите на сайт "Украинский репортер", там 300 публикаций, которые я написал как контрразведчик. Впервые о том, что Трамп мог быть завербован КГБ СССР, я написал в "Украине молодой" 7 февраля 2018 года. Статья называется "Игрища на крови: "фиговый листок" американских санкций", где я еще тогда показал, как Трамп блокировал применение санкций против Путина и его ближайшего окружения.

У Трампа и Путина на 86% совпадают психотип, характер и отклонения в психике. А такие вещи, как мания преследования, мания страха, нарциссизм, что на них возложена какая-то божественная миссия, – просто зашкаливают. Но не забывайте о том, что Трамп у Путина в тисках, ведь все компрометирующие материалы о том, как он был завербован агентом еще в советские времена.

Я это подробно расписал в своих исследованиях "Агент под псевдонимом "Краснов" – как его финансировали, как спасали от банкротства через российские фирмы, перечисляя сотни миллионов долларов.

А еще, самое главное, чего боится Трамп, что сейчас разворачивается в США – файлы одного педофила из США, который был осужден и повесился или умер в тюрьме. Я вам скажу, что эти все файлы, а это были события начала 2000-х годов, есть у ФСБ России. Можно говорить, был или не был завербован Трамп, но когда обнародуют эти файлы, которые требуют показать в США, то я не знаю, что будет с Трампом, с учетом его возраста, здоровья и психических расстройств.

Справка. Речь идет о Джеффри Эпштейне – американском финансисте и педофиле, который был арестован в 2019 году по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и умер в тюремной камере при загадочных обстоятельствах. Официально – самоубийство.

"В августе произойдут события, которые удивят всех"

На каком этапе войны мы сейчас? Насколько близки к концу и каким, по вашему мнению, может быть конец войны?

Я обращаюсь к нашим украинцам. В 2022 году мы одержали ментальную и духовную победу над российским фашистом, над "русским миром" и над Путиным. Все были уверены, в частности аналитики, спецслужбы западных стран, военно-политическое руководство НАТО и США, что нам отведено три дня – захваченный Киев, российские войска на границе с Польшей и Украины, как таковой, нет.

Однако Путин, его военные преступники, генералы и адмиралы "обломали зубы". Так называемые мировые аналитики и руководители разведслужб России, США, Великобритании и Европы, опозорились. Мы выстояли!

Какое количество населения России, и какое количество населения Украины? После полномасштабного вторжения выехало шесть с половиной миллионов украинцев в Европу, убегая от войны. А сравнить природные, материальные и финансовые ресурсы России и Украины? Россия – ядерный монстр, который пугал весь мир применением ядерного оружия. А мы выстояли!

Наш несокрушимый украинский дух проснулся. Мы одержали победу духовно и ментально. Нас не испугали, не сломали. Это больше всего удивляло западный мир и больше всего злило Путина. Он никогда не допускал, что такое возможно. То есть мы уже в 2022 году одержали духовную и ментальную победу над фашистской Россией, над "русским миром" и над самим Путиным. Стоит вопрос физической победы, окончания войны и установления справедливого досрочного мира.

Сама история, сама вселенная задала вопрос – либо мы, либо они, третьего нет. Либо мы уничтожим Путина, российские захватнические войска, либо они уничтожат нас как нацию, и Украину как независимое государство. Это все мы должны понять: и гражданское население, и военные, и наши западные союзники и партнеры.

Я очень хорошо знаком с Джо Байденом. В конце декабря 2022 года, когда Владимир Зеленский ехал в США, я написал открытое письмо президенту США. Я задал перед Байденом вопрос, почему он не применит те меры, которые американцы применили против Югославии, против Слободана Милошевича?

Три генерала НАТО обратились к Байдену и показали, как можно остановить полномасштабное вторжение России еще в 2022 году. Пятьдесят пилотов F-16, которые уже были в отставке, но могли летать, обратились к Байдену с просьбой, чтобы им разрешили вылететь в Украину и базироваться на военных аэродромах стран НАТО – Румыния, Польша, Болгария, чтобы участвовать в защите Украины. Никого учить не надо было. Байден и многие другие испугались.

Что касается завершения войны, то она обязательно завершится. Я скажу вам одну вещь: в августе произойдут события, которые для многих будут огромным удивлением и, возможно, огромной неожиданностью, равно как и для всего мира. Что-то вроде того, как никто никогда не думал, что молодежь выйдет на мирные митинги. То, что было, когда хотели лишить независимости САП и НАБУ.

Произойдет нечто такое, от чего весь мир будет удивлен. Как удивились, когда мы остановили Путина, остановили его войска под Киевом, потом выбросили из Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей.

Мир просто не понимал, что происходит. Так же как не понимает, что такое украинский дух. Когда происходит что-то такое критическое, что угрожает твоей семье, твоей жене, твоим детям, твоим внукам, то внутри украинцев возникает то, что удивляет или даже пугает мир.

Европейский Союз боится победы Украины над Путиным и капитуляции России по одной причине – огромная с огромными ресурсами, а самое главное – вооруженными силами. Украина – единственная страна в мире, которая воюет четвертый год с ядерной державой и выстояла. Вы понимаете, что происходит в психологии у европейцев? Я знаю их "как свои пять пальцев".

Они боятся этого. Они еще почему-то думают, что Украина захочет зайти войсками в Западную Европу, чтобы наводить там порядок. Мы вас (европейцев – 24 Канал) спасаем, чтобы к вам Путин не зашел. Я уже не знаю, сколько это объяснять своим коллегам из европейских институтов.

Теперь ситуация – что кричал Трамп, когда баллотировался кандидатом в президенты? 24 часа и Путин прекратит войну. Трамп кричал, давал Путину ультиматум 50 дней, потом 10 или 12. Ну и что? Трамп кричал о применении адских санкций. Он к этому времени их применил?

Со своим огромным жизненным опытом, прежде всего, как следователь, как начальник отдела военной контрразведки, я знаю, кому можно верить, а кому нет. Есть люди, которые являются патологическими лжецами и манипуляторами. Поэтому встречи между Трампом, Путиным и Зеленским по поводу завершения войны не будет. Путин на это не пойдет.

В международном смысле Путин опущен ниже плинтуса. Международный суд признал его военным преступником и выдал ордер на арест. Более ста стран мира, подписавших устав международного уголовного суда, обязаны, если он появится в этих странах, его арестовать. Почему Путин не летает по миру, как раньше? Единственная причина – животный страх. Им управляет инстинкт самосохранения.