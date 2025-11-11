Всю армаду туда, – генерал назвал главные цели для ударов по территории России

Украина должна наносить удары по стратегическим объектам России, чтобы защитить гражданских и ослабить врага. Среди них аэродромы, пусковые установки, нефтеперерабатывающие и энергетические объекты, центры управления и логистические узлы, откуда запускают ракеты и дроны по украинским городам и войску.

Николай Маломуж, генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки, в эфире 24 Канала заявил, что в первую очередь следует поражать именно те объекты, которые ежедневно наносят удары по гражданским и военным. Он пояснил, что удары по энергетике и нефтеотрасли должны обесценить военные ресурсы противника, ослабить его возможности и уменьшить количество жертв среди гражданских.

В приоритете уничтожение военных баз и систем управления

Россия продолжает запускать ракеты и дроны по украинским городам с аэродромов и пусковых площадок на своей территории. Чтобы уменьшить количество жертв и ослабить противника, украинские силы должны сосредоточиться на уничтожении этих объектов. Самое важное поразить те точки, откуда враг координирует удары.

В первую очередь надо уничтожать то, что ежедневно и каждую ночь бьет по нам в Киеве, Львове или Днепре – это аэродромы, ракеты и системы управления огнем,

– сказал генерал.

Такие удары уменьшают интенсивность атак и нарушают работу российских войск. Повреждение систем управления и логистики затрудняет подготовку врага к новым обстрелам. Это поможет спасти жизни мирных людей и дать украинским подразделениям больше пространства для действий.

После поражения военных целей следующим приоритетом должны быть промышленные узлы, питающие армию. Речь идет о нефтеперерабатывающих заводах, системах перекачки топлива и энергетических центрах, которые обеспечивают работу оборонного комплекса. Поражение этих объектов уменьшает возможности поставлять топливо и электричество на фронт.

Нефтепереработка, нефтеперекачка – это кровь войны, обеспечивающая ресурсы для ударов,

– подчеркнул Маломуж.

Удары по электроэнергетике стоит направлять на узлы, питающие подготовку войск и объекты ВПК. Повреждение таких центров затрудняет запуск ракет и дронов и замедляет переброску резервов. Это подрезает темп боевых действий и уменьшает давление на города.

Как удары повлияют на ситуацию внутри России?

Системные атаки по военным и энергетическим объектам могут ударить по стабильности внутри страны. Блэкауты, снижение производства и ощущение беззащитности постепенно разрушают доверие к власти. Это особенно заметно среди военных, которые возвращаются с фронта и видят провалы в собственном государстве.

Когда в России темнота и постоянные взрывы, они понимают, что режим не справляется,

– подчеркнул генерал.

Поражение ключевых целей создает эффект деморализации. Россияне видят, что обещанных побед нет, а потери только растут и это ослабляет боевой дух армии.

"Вся армада дронов" должна работать по России

Для изменения ситуации на фронте требуется массовое применение дронов и ракет большой дальности. Они позволяют уничтожать инфраструктуру врага и ослаблять его способность воевать. Поражение военных и промышленных объектов должно стать постоянной частью украинской стратегии.

Вся армада дронов должна работать по энергетическим объектам России. Это обесценит их военно-промышленный комплекс и сломает веру в победу,

– подытожил генерал.

Такие удары уменьшают количество атак на украинские города и заставляют россиян терять уверенность в своей армии. Разрушение их ресурсов показывает, что война для них становится бесперспективной.

