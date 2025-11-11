Всю армаду туда, – генерал назвал главные цели для ударов по территории России
- Генерал Николай Маломуж заявил, что Украина должна сосредоточиться на ударах по стратегическим объектам России, таких как аэродромы, пусковые установки, нефтеперерабатывающие заводы и энергетические центры.
- Поражение этих объектов уменьшает возможности России осуществлять атаки и ослабляет их военные ресурсы, что поможет защитить гражданских и повлиять на моральное состояние врага.
Украина должна наносить удары по стратегическим объектам России, чтобы защитить гражданских и ослабить врага. Среди них аэродромы, пусковые установки, нефтеперерабатывающие и энергетические объекты, центры управления и логистические узлы, откуда запускают ракеты и дроны по украинским городам и войску.
Николай Маломуж, генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки, в эфире 24 Канала заявил, что в первую очередь следует поражать именно те объекты, которые ежедневно наносят удары по гражданским и военным. Он пояснил, что удары по энергетике и нефтеотрасли должны обесценить военные ресурсы противника, ослабить его возможности и уменьшить количество жертв среди гражданских.
В приоритете уничтожение военных баз и систем управления
Россия продолжает запускать ракеты и дроны по украинским городам с аэродромов и пусковых площадок на своей территории. Чтобы уменьшить количество жертв и ослабить противника, украинские силы должны сосредоточиться на уничтожении этих объектов. Самое важное поразить те точки, откуда враг координирует удары.
В первую очередь надо уничтожать то, что ежедневно и каждую ночь бьет по нам в Киеве, Львове или Днепре – это аэродромы, ракеты и системы управления огнем,
– сказал генерал.
Такие удары уменьшают интенсивность атак и нарушают работу российских войск. Повреждение систем управления и логистики затрудняет подготовку врага к новым обстрелам. Это поможет спасти жизни мирных людей и дать украинским подразделениям больше пространства для действий.
После поражения военных целей следующим приоритетом должны быть промышленные узлы, питающие армию. Речь идет о нефтеперерабатывающих заводах, системах перекачки топлива и энергетических центрах, которые обеспечивают работу оборонного комплекса. Поражение этих объектов уменьшает возможности поставлять топливо и электричество на фронт.
Нефтепереработка, нефтеперекачка – это кровь войны, обеспечивающая ресурсы для ударов,
– подчеркнул Маломуж.
Удары по электроэнергетике стоит направлять на узлы, питающие подготовку войск и объекты ВПК. Повреждение таких центров затрудняет запуск ракет и дронов и замедляет переброску резервов. Это подрезает темп боевых действий и уменьшает давление на города.
Как удары повлияют на ситуацию внутри России?
Системные атаки по военным и энергетическим объектам могут ударить по стабильности внутри страны. Блэкауты, снижение производства и ощущение беззащитности постепенно разрушают доверие к власти. Это особенно заметно среди военных, которые возвращаются с фронта и видят провалы в собственном государстве.
Когда в России темнота и постоянные взрывы, они понимают, что режим не справляется,
– подчеркнул генерал.
Поражение ключевых целей создает эффект деморализации. Россияне видят, что обещанных побед нет, а потери только растут и это ослабляет боевой дух армии.
"Вся армада дронов" должна работать по России
Для изменения ситуации на фронте требуется массовое применение дронов и ракет большой дальности. Они позволяют уничтожать инфраструктуру врага и ослаблять его способность воевать. Поражение военных и промышленных объектов должно стать постоянной частью украинской стратегии.
Вся армада дронов должна работать по энергетическим объектам России. Это обесценит их военно-промышленный комплекс и сломает веру в победу,
– подытожил генерал.
Такие удары уменьшают количество атак на украинские города и заставляют россиян терять уверенность в своей армии. Разрушение их ресурсов показывает, что война для них становится бесперспективной.
Что известно о последних украинских ударах по территории России
- В Ростовской области в ночь на 10 ноября украинские беспилотники ударили по узловой железнодорожной станции "Лиховская" и соседней нефтебазе. Пожар вспыхнул на тяге и резервуарном парке компании "РН – Ростовнефтепродукт", где хранилось до 27 тысяч кубометров горючего. Из-за атаки задержались около 50 гражданских поездов. Объект считается ключевым элементом военной логистики России на направлении Москва – Ростов-на-Дону.
- В Туапсе, на побережье Черного моря, той же ночью прогремели взрывы возле причала №167, где базируются вспомогательные суда Черноморского флота России. По предварительной информации, мог быть поражен один из российских военных кораблей. Вероятно, атаку совершили украинские морские дроны, которые в последнее время регулярно действуют в тыловых портах противника.
- В Воронеже 9 ноября взрывы прозвучали дважды – ночью и днем. Российские власти заявили о "сбитом беспилотнике", но местные жители опубликовали видео с задымлением в городе. Официальных подтверждений о повреждении объектов нет, однако событие свидетельствует о продолжении серии атак дронов вглубь территории России.