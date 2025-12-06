"Это только в анонсах и мечтах россиян": в Группировке объединенных сил описали бои возле Купянска
- Россияне заявляют об окружении Купянска и продвижении на фронте, но это опровергает украинская сторона.
- Начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что эти успехи существуют только в анонсах россиян.
Россияне снова заявляют о якобы окружении Купянска и продвижении на нескольких участках фронта вокруг города. На Харьковщине и Донетчине эти заявления сопровождают историями о десятках украинских батальонов в кольце.
Начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире 24 Канала объяснил, что реальная ситуация выглядит совсем иначе. Он отметил, что громкие сюжеты об успехах у Купянска и Боровой пока существуют только в анонсах и мечтах россиян.
Реальная ситуация на Купянском направлении и российские выдумки
На Купянском направлении россияне продолжают распространять заявления об "окружении" и "захвате" города, которые не соответствуют реальной обстановке. Трегубов объясняет, что сюжеты о взятии Купянска повторяются уже не первый месяц, а масштабы местных населенных пунктов физически не позволяют реализовать те сценарии, о которых говорят в Кремле.
Евклидова геометрия просто не позволяет разместить 15 батальонов в поселке на четыре километра, – не то что их там окружить,
– сказал Трегубов.
На самом деле российские подразделения не имеют успехов под Купянском, а заявления о масштабных прорывах остаются информационными выдумками, созданными для внутренней аудитории.
Какова ситуация возле Купянска: смотрите на карте
Москва пыталась подать их как доказательство "продвижения", когда искала выгодную переговорную позицию в конце ноября.
По состоянию на сейчас Боровая фигурирует только в анонсах и мечтах российских блогеров, – без реальных изменений для них на месте,
– подчеркнул офицер.
Несмотря на отдельные тактические изменения линия обороны на направлении остается стабильной. Российские силы не способны продвинуться глубже посадок и пограничных участков. Их публичные заявления существенно отличаются от того, что действительно происходит на фронте.
Ситуация на Волчанском и Великобурлукском направлениях
На участке от Волчанска до Великого Бурлука российские силы пытались продвинуться вдоль границы в течение ноября. Им удалось оттеснить украинские подразделения на несколько километров, но эти сдвиги не изменили оперативной обстановки. Трегубов подчеркивает, что речь идет скорее о локальных действиях, чем о заявленных россиянами "успехах".
Частично им удалось подвинуть украинские силы на несколько километров, – но речь идет в основном о посадках,
– пояснил Трегубов.
На Волчанском направлении ситуация сложнее из-за разрушения города и попытки россиян закрепиться среди уничтоженной застройки. Несмотря на это, украинские позиции в Волчанске сохраняются, и о полном контроле над городом говорить невозможно. В то же время россияне удерживают часть территории, что затрудняет ведение боев.
Говорить, что они взяли город полностью, невозможно, – украинские позиции там сохраняются, хотя россияне и контролируют значительную часть,
– отметил офицер.
В итоге активность врага на этом участке не привела к изменениям линии фронта, о которых заявляют российские каналы. Украинские подразделения удерживают ключевые точки обороны. Российские же силы, даже продвинувшись на отдельных направлениях, не имеют возможности развить наступление и перейти к более широким операциям.
Последние новости с фронта:
- Полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что в 2025 году российская армия не достигла задекларированных целей и не смогла захватить ключевые города Донецкой области и Запорожья. По его словам, Кремль теперь пытается отобрать Донбасс политическим путем через "мирный план" и давление на Украину.
- На Харьковском направлении, по оценке Свитана, ситуация под Купянском остается сложной, но контролируемой. Он пояснил, что Купянск – Узловой является украинским плацдармом на левом берегу Оскола, а заявления Путина об "окружении" является следствием искаженной информации.
- На Покровском направлении офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк сообщил, что россияне наращивают интенсивность штурмов и все активнее используют туман для скрытого продвижения. Враг делает ставку на массовое применение пехоты и бронетехники, что приводит к большим потерям, но не дает ему быстро выполнить поставленные задачи.