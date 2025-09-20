Россияне там будут уничтожены, – Зеленский сообщил, что происходит в Купянске
- Президент Зеленский заявил, что в районе Купянска продолжаются жесткие бои, и украинские подразделения уничтожают российские силы.
Сложной остается ситуация на Купянском направлении. При этом украинский президент заверил, что россияне там будут уничтожены.
Об этом Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами 20 сентября, передает 24 Канал.
Какова ситуация в Купянске?
Зеленский рассказал, что в районе Купянска продолжаются жесткие действия. ВСУ продолжают отражать нашествие оккупантов.
"Там у нас действуют сильные подразделения, они уничтожают россиян, которые там сосредоточены и пытаются проходить", – сказал президент.
Он добавил, что внутри города также продолжаются контрдиверсионные мероприятия.
Там наши подразделения занимаются зачисткой. Мы считаем, что россияне там будут уничтожены,
– подчеркнул президент.
К слову, председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала объяснил, если россияне возьмут Купянск, в частности Купянск-Узловой, то им удалось бы восстановить железнодорожное сообщение вдоль линии фронта с севера на юг.
Последние новости с Купянского направления
Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, что россияне не контролируют ни одного района в Купянске. Они там переодеваются в гражданское, чтобы собирать информацию.
Между тем в ОСУВ "Север" сообщили, что российским военным приказали расстреливать гражданских в Купянске, используя женщин и детей как живой щит.
В то же время ВСУ усложнили логистические пути для россиян, затопив трубопровод в Купянске. Теперь оккупанты взялись форсировать реку Оскол на лодках.