Сложной остается ситуация на Купянском направлении. При этом украинский президент заверил, что россияне там будут уничтожены.

Об этом Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами 20 сентября, передает 24 Канал.

Какова ситуация в Купянске?

Зеленский рассказал, что в районе Купянска продолжаются жесткие действия. ВСУ продолжают отражать нашествие оккупантов.

"Там у нас действуют сильные подразделения, они уничтожают россиян, которые там сосредоточены и пытаются проходить", – сказал президент.

Он добавил, что внутри города также продолжаются контрдиверсионные мероприятия.

Там наши подразделения занимаются зачисткой. Мы считаем, что россияне там будут уничтожены,

– подчеркнул президент.

К слову, председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала объяснил, если россияне возьмут Купянск, в частности Купянск-Узловой, то им удалось бы восстановить железнодорожное сообщение вдоль линии фронта с севера на юг.

Последние новости с Купянского направления